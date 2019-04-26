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婦頻尿腎功能不良 就診發現有完整鹿角性結石

2019-04-26 13:55聯合報 記者鄭維真╱即時報導

73歲楊姓婦人因在外院檢查得知腎功能不良，轉介到奇美醫學中心腎臟科檢查，發現兩側腎臟有完整鹿角性結石，再轉到泌尿外科主治醫師李高漢治療，在進行微創經皮腎臟造廔碎石手術後，婦人恢復良好，今出席醫院記者會，與丈夫兩人直說「謝謝醫師」。

李高漢說，婦人一開始頻尿，發現除了腎功能不良，兩側腎臟還有完整鹿角性結實，最後轉到奇美泌尿外科，經過微創經皮腎臟造廔碎石手術後，病人在術後第2天出院，2周後，病人又接受左側的微創經皮腎臟造廔碎石手術，術後第3天出院，後續追蹤腎功能。

奇美醫院指出，根據統計，台灣20歲以上成年人，每千人就有95人曾發生一次結石絞痛的機會，約有9.5%；依國健局資料，每年因為尿路結石造成的醫療花費大約4.35億元，因結石治療後續衍生的經濟損失則更加難以計數，也因此尿路結石在台灣是個非常重要且值得重視的問題。

李高漢表示，最典型的尿路結石症狀是腎絞痛，當然也有人不以腎絞痛來表現，而只是悶悶的腰痛或者腹痛，甚至是嘔吐，也有些人是血尿或尿路感染。不過，症狀越嚴重並不一定代表結石越大顆，相對的，反而是越小的結石常常引起的症狀會非常激烈，較大的結石反而沒有症狀；因此，有些病人會忽略到結石長期阻塞的嚴重性，若沒有治療放任腎臟水腫，時間一久腎臟就會慢慢萎縮甚至完全沒有功能，後續有可能需要洗腎，因此治療結實除了症狀治療之外，重點是要盡量保護腎臟功能。

李高漢指出，經皮腎臟造廔碎石術主要針對較大腎臟結石或腎盂結石的標準治療方式，直接從後腰處穿洞進入到腎臟，在目視下將結石擊碎後取出，其治療效果也優於體外震波碎石手術，而且在有經驗的泌尿科醫師操作下也是相當安全的手術。

醫師表示，傳統的器械口徑較大，達0.8到1公分，微創的器械口徑則較小，只有0.5到0.7公分。較小的口徑有許多好處，包括手術傷口較小，病人術後比較不痛，術後恢復較快，住院天數較短，透過小口徑的器械可減少手術後出血的機會，另外配合加壓水柱可讓手術視野清晰，也可做多通道將分散的腎臟結石一次拿乾淨。

73歲楊姓婦人（左）因檢查發現腎功能不良，轉介到奇美醫學中心腎臟科檢查，後續還發...
73歲楊姓婦人（左）因檢查發現腎功能不良，轉介到奇美醫學中心腎臟科檢查，後續還發現兩側腎臟有完整鹿角性結石，因而再轉到泌尿外科主治醫師李高漢（右）做進一步治療。記者鄭維真／攝影
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