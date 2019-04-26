台灣油杉可大量育苗 農委會不再指定為珍貴稀有植物

2019-04-26 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會今天依照「文化資產保存法」公告廢止台灣油杉為「自然紀念物－珍貴稀有植物」之指定。除了依法劃設的自然保護（留）區等受保護區域，以及依據「森林法」或其他法規公告保護的植株外，未來台灣油杉在園藝或學術上的培植、栽種，採集利用、標本交換等行為，均不再受文資法的嚴格管制。

林務局表示，廢止指定並非台灣油杉已不受保護，而是因自然保護（留）區已具足夠的種源保護效力，加上園藝技術進步，開放人工栽植，可減輕野外族群的盜採壓力。

林務局表示，早年台灣油杉分布區域狹小、數量稀少、種子發芽率低、小苗成長不易，需藉嚴格法規加以保護。農委會在77年8月22日會銜經濟部，依據「文資法」公告指定台灣油杉為珍貴稀有植物，其所有個體皆禁止採摘、砍伐、挖掘或以其他方式傷害，而枝葉、花、果實等標本的採集、交換，也都受到嚴格管制。

林務局表示，台灣油杉樹形優美、能適應平地氣候，自日治時期以來即已常作為園藝使用，頗具經濟價值。近年經國內相關領域專家學者積極研究，已突破台灣油杉栽培技術瓶頸，可提高發芽率、大量育苗供園藝栽植，增加在受保護區域以外的族群量。

台灣油杉廢止指定後，我國仍有台灣穗花杉、南湖柳葉菜、台灣水青岡及清水圓柏4種列名文資法的珍貴稀有植物。同時也修正台灣穗花杉及清水圓柏的說明內容，將台灣穗花杉之科名修正為紅豆杉科、清水圓柏之變種名修正為taiwanensis，與台灣生物多樣性入口網（TaiBIF）內容一致。