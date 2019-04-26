女星孕期性行為害兒出生滿臉豆花？ 醫師：怎麼可能啦

2019-04-26 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



曾是新聞台主播、轉戰藝能界的女星日前上節目自曝懷孕期間性行為，導致兒子出生時「滿臉豆花」，臉上一顆又一顆乾乾的異物，還會發出陣陣惡臭；醫師回應「太扯了」，表示就算精子射在成人臉上也不會有相同情況，敘述情節明顯是嬰兒脂漏性皮膚炎，與懷孕時的性行為完全無關。

開業皮膚科醫師趙昭明說，嬰兒脂漏性皮膚炎是相當常見的疾病，好發於2個月到6個月大的孩子，多達20％以上的嬰幼兒都可能會出現嬰兒脂漏性皮膚炎。主因是媽媽懷孕過程中，荷爾蒙刺激胎兒的皮脂腺分泌過度，使胎兒出生後，臉部又油又黃，就像泡在奶油裡，也因為油脂分泌過多，才會出現異味。

嬰兒脂漏性皮膚炎發生的部位，多在頭部、臉部等，老一輩都會稱之為「痂皮」，家長很常看不順眼會去摳，摳完之後又密集長出來。趙昭明提醒，嬰兒脂漏性皮膚炎千萬不要去替孩子摳，摳了反而會造成發炎。有嬰兒脂漏性皮膚炎的孩子，應該要注意清潔與溫差，通常會有嬰兒脂漏性皮膚炎，表示該名孩子極可能屬於過敏體質，未來要格外注意與照顧。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮說，醫學上是允許懷孕期間的性行為，有一派說法會認為懷孕期間性行為，要避免前3個月、後3個月，她則認為，只要孕婦沒有密集子宮收縮、出血、前置胎盤、子宮異常等，懷孕期間無論哪個時間點，都可以有性行為。

郭安妮說，正常而言，性行為會促進子宮收縮，懷孕期間性行為出現子宮收縮，一般情況身體會自行平衡。不過，本身子宮狀況就已經不穩定的話，就顯示已有早產的風險，若再有性行為，會加速子宮收縮，就可能早產。