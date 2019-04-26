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台灣好行 高鐵桃園到大溪慈湖假日2小時變40分美景不變

2019-04-26 13:01聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

「台灣好行」慈湖線5月1日起改為大溪快線，從高鐵桃園站發車，經66快速道路直達大溪老街、慈湖只要40分鐘，改善原來慈湖線平均須搭乘70分鐘，假日甚至要2小時的窘況，調整後的大溪快線每天行駛，一日券130元，到桃園主要景點更便利。

桃園市觀旅局今天中午在高鐵桃園站宣傳路線調整後更便捷，副市長李憲明、桃捷公司董事長劉坤億等人都到場。觀旅局長長楊勝評表示，大溪快線在大江購物中心、原住民文化會館、和平老街、大溪老街、大溪陵寢、慈湖都有站。5月1日慈湖線改為大溪快線以後，不低提供直達桃園景點的服務，並結合車站旅服人員、公車外語環境、外語景點導覽，共同打造國際友善乘車環境，改線後的桃園市台灣好行象徵著服務更國際化、交通無縫接軌。

另外，親子樂園線也改為石門水庫線，從桃園客運中壢總站出發，行經龍潭、三坑老街、石門山、壩頂、石門水庫，只在假日行駛，一日券100元，還有小烏來線維持從桃園客運桃園總站發車至角板山、小烏來天空步道，一樣假日行駛，一日券150元。

這次改線與桃園捷運公司合作，推出限量1000張桃捷好行紀念聯票，包括機場到高鐵單程票加上大溪快線一日券，只要120元，旅客在桃園捷運A18高鐵站出站後，可以快速接駁到大溪老城區，希望藉由此條路線40分鐘就可暢遊桃園往大溪、慈湖的美景，向全世界推廣大溪小鎮風光。

楊勝評說，為迎接即將竣工的石門跨域亮點計畫，創造休閒運動新品牌，吸引運動觀光旅客搭乘，將親子樂園線改為石門水庫線，推出運動休憩新路線，這路線在桃園客運中壢總站出發，首班為7點30分發車，行經三坑老街、石門山、壩頂、石門水庫，推薦愛運動的朋友，搭乘這條路線路跑、登山、騎單車。

另外，這條路線沿線還有觀光工廠、老街溪河川教育中心及客家文化館、活魚街等適合規畫親子旅遊的好去處。票券加值再升級 好行車票就是旅行桃園VIP卡

為鼓勵民眾搭乘並且促進觀光消費，桃園市觀光旅遊局、客運業者與台灣好行沿線近50家產業特約店業者共同推出優惠方案，5月1日起只要憑台灣好行大溪快線、石門水庫線、小烏來線一日券車票到特約店消費，就可享有各項優惠。觀旅局更加碼憑一日券車票，到桃園市旅遊服務中心（桃園火車站旅遊服務中心、中壢火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心）就可兌換「水蜜桃護手霜」或「福源蜜香紅茶包」，數量有限換完為止。

「台灣好行」搭乘資訊及特約店家優惠資訊詳見桃園市政府觀光導覽網 ，或於周一至周五上午10點至下午5點電洽執行單位翔啓創意客服專線0965171818。

台灣好行大溪快線客運車大幅提升觀光價值。圖／桃園市觀旅局提供
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泰國網紅Pavielin讚賞台灣好行客運車色彩和造型。圖／桃園市觀旅局提供
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桃園副市長李憲明強調台灣好行每條路線都精心規畫帶大家欣賞美景。圖／桃園市觀旅局提...
桃園副市長李憲明強調台灣好行每條路線都精心規畫帶大家欣賞美景。圖／桃園市觀旅局提供
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客家妹陳明珠為台灣好行大溪快線宣傳。圖／桃園市觀旅局提供
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桃捷公司董事長劉坤億表示這次改線與桃園捷運公司合作，推出限量1000張桃捷好行紀...
桃捷公司董事長劉坤億表示這次改線與桃園捷運公司合作，推出限量1000張桃捷好行紀念聯票。圖／桃園市觀旅局提供
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桃園市府團隊和泰國網紅一起宣傳台灣好行大溪快線。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府團隊和泰國網紅一起宣傳台灣好行大溪快線。圖／桃園市觀旅局提供
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高鐵桃園站有台灣好行服務台。圖／桃園市觀旅局提供
高鐵桃園站有台灣好行服務台。圖／桃園市觀旅局提供
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石門水庫大溪老街慈湖觀光
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