台灣好行 高鐵桃園到大溪慈湖假日2小時變40分美景不變

2019-04-26 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「台灣好行」慈湖線5月1日起改為大溪快線，從高鐵桃園站發車，經66快速道路直達大溪老街、慈湖只要40分鐘，改善原來慈湖線平均須搭乘70分鐘，假日甚至要2小時的窘況，調整後的大溪快線每天行駛，一日券130元，到桃園主要景點更便利。

桃園市觀旅局今天中午在高鐵桃園站宣傳路線調整後更便捷，副市長李憲明、桃捷公司董事長劉坤億等人都到場。觀旅局長長楊勝評表示，大溪快線在大江購物中心、原住民文化會館、和平老街、大溪老街、大溪陵寢、慈湖都有站。5月1日慈湖線改為大溪快線以後，不低提供直達桃園景點的服務，並結合車站旅服人員、公車外語環境、外語景點導覽，共同打造國際友善乘車環境，改線後的桃園市台灣好行象徵著服務更國際化、交通無縫接軌。

另外，親子樂園線也改為石門水庫線，從桃園客運中壢總站出發，行經龍潭、三坑老街、石門山、壩頂、石門水庫，只在假日行駛，一日券100元，還有小烏來線維持從桃園客運桃園總站發車至角板山、小烏來天空步道，一樣假日行駛，一日券150元。

這次改線與桃園捷運公司合作，推出限量1000張桃捷好行紀念聯票，包括機場到高鐵單程票加上大溪快線一日券，只要120元，旅客在桃園捷運A18高鐵站出站後，可以快速接駁到大溪老城區，希望藉由此條路線40分鐘就可暢遊桃園往大溪、慈湖的美景，向全世界推廣大溪小鎮風光。

楊勝評說，為迎接即將竣工的石門跨域亮點計畫，創造休閒運動新品牌，吸引運動觀光旅客搭乘，將親子樂園線改為石門水庫線，推出運動休憩新路線，這路線在桃園客運中壢總站出發，首班為7點30分發車，行經三坑老街、石門山、壩頂、石門水庫，推薦愛運動的朋友，搭乘這條路線路跑、登山、騎單車。

另外，這條路線沿線還有觀光工廠、老街溪河川教育中心及客家文化館、活魚街等適合規畫親子旅遊的好去處。票券加值再升級 好行車票就是旅行桃園VIP卡

為鼓勵民眾搭乘並且促進觀光消費，桃園市觀光旅遊局、客運業者與台灣好行沿線近50家產業特約店業者共同推出優惠方案，5月1日起只要憑台灣好行大溪快線、石門水庫線、小烏來線一日券車票到特約店消費，就可享有各項優惠。觀旅局更加碼憑一日券車票，到桃園市旅遊服務中心（桃園火車站旅遊服務中心、中壢火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心）就可兌換「水蜜桃護手霜」或「福源蜜香紅茶包」，數量有限換完為止。

「台灣好行」搭乘資訊及特約店家優惠資訊詳見桃園市政府觀光導覽網 ，或於周一至周五上午10點至下午5點電洽執行單位翔啓創意客服專線0965171818。