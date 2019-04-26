產婦患妊娠糖尿病又不忌口 生下巨嬰又影響幼兒安全

2019-04-26 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投醫院於日前為30歲患妊娠糖尿病的產婦接生，誕下重達4600公克巨大寶寶。過去認為新生兒比較重代表健康又有福氣，但醫師提醒，別輕忽妊娠糖尿病，產婦若未妥善控制，對母親與胎兒都會造成相當大的風險。

這名產婦在診所產檢時，醫師便告知罹患妊娠糖尿病，但她沒有妥善控制病情，飲食不忌口，血糖一度飆破400mg/dl，導致幼兒出生後胰島素分泌量過多，血糖原本為100mg/dl，但在1個小時後變掉到20mg/dl，可能會因低血糖而喪命，新生兒科醫師趕緊介入給予醫療處置，保住性命。

妊娠糖尿病是孕婦本身無糖尿病，在懷孕時因胎盤分泌的荷爾蒙使胰島素功能下降，造成血糖濃度異常升高之代謝問題。南投醫院婦產科主任陳麗琴說，現代人因為晚婚、飲食習慣、肥胖等問題，妊娠糖尿病的孕婦越來越多。當孕婦診斷出妊娠糖尿病時，會叮囑孕婦注意飲食控制、依身體狀況適度運動、定期監測血糖，目標設定空腹血糖應控制在95mg/dl以下，而飯後兩小時的血糖應控制在120mg/dl以下。