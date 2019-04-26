健保會委員提案：醫美事故衍生的醫療費不應健保支付

2019-04-26 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美容醫學事故頻傳，為促使相關機構提升醫療品質、降低意外風險，全民健保會委員謝武吉今天在健保會提案，醫美事故衍生的醫療費用不應由健保支付，而應由執行美容醫學及手術機構負擔所有費用。

有皮膚科醫師坦言經常在「收尾」，指事故衍生的醫療費由當事院所負擔很合理，但患者的症狀是否直接源於醫美手術，有時並不容易界定。

謝武吉說，過去有民眾隆乳後植入物滑脫易位，也有人打完針臉部出現紅腫，甚至在醫美過程接受全身麻醉出意外送大醫院急救，諸如此類的後續費用都由全民健保默默吃下來，非常不應該。

謝武吉提案，執行美容醫學的院所術後若出現問題、轉診事實，應主動向主管機關提報。無論是醫美院所主動提報的案子，或民眾主動檢舉的案子，衍生的醫療費用就算當下由健保署代墊，後續也應由醫美事故當事院所償還。

中華美容暨健髮教育學會理事長趙昭明說，遇過一名28歲女性深受青春痘困擾，為換得平滑肌膚而求助醫美診所。美容醫學診所向她推薦飛針療程，這是一種破壞性治療，未料醫師並為抓準深度，術後臉部凹凸不平更明顯，令她相當憤怒，後續轉往皮膚科治療長達半年到一年之久。「皮膚科醫師經常在作類似的收尾工作」。

不過，美容醫學治療與併發症的因果關係有時不易界定，林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說，患者的症狀有可能是當事醫療院所的疏失，也有可能是病人自我照護不周，皮膚科醫師碰上了也只能盡力治療。

趙昭明說，美容醫學治療疏失的界定應由大型醫學中心等公正單位來執行。若確定有醫療疏失，應由當事醫療院所負擔病人後續的治療費用，較為合理。

中華民國美容醫學會理事陳美齡說，若醫美治療發生醫療糾紛，且確認當事醫療機構有疏失，當是醫療機構本就應負擔賠償責任，現況就是如此，各科別皆然，毋須特別針對醫美領域進行討論。

針對健保會的討論，做過數次雷射光療換膚的民眾丁小姐相當贊同。她說，醫美事故發生後的醫療屬於賠償性質，費用由肇事的醫療院所負擔十分合理，醫療院所也會因此更注重醫療品質，對民眾而言是好事。

預防醫美事故傷害，新光醫院皮膚科主治醫師徐常捷說，事前應找到衛福部核可的醫美醫師，並面對面溝通治療的必要性、效果與副作用，再回家思考一段時間，不須當下倉促作決定。決定治療時，應確認醫療院所使用的產品與儀器為衛福部核可的商品。