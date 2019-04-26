網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康

2019-04-26 12:19 聯合新聞網 綜合報導



有網友貼出一張視力檢測圖，圖中有4個數字，看到的數字不同就代表自己的視力狀況。 圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook 現代人太常使用3C產品，導致用眼過度，一堆人都有近視、散光等問題，網路上有人貼出一張視力檢測圖，圖中有4個數字，PO文的網友表示看到的數字不同就代表視力狀況，圖片一貼出來引來許多人測試討論，有人直呼好準，但也有網友說「我怎每次看都不同」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上傳一張底色黑色，上面有密密麻麻無數的白色小圓點圖片，中間浮現4個數字，他還說這是「眼科醫生視力權威檢測」。原PO表示如果看到的數字是「3246」，代表近視加散光；如果是「3240」，就是散光不近視；若看到「1246」，即是近視不散光；最後如果看到的是「1240」，就是眼睛相當健康。

網友們紛紛測試自己的視力，「我1240，老婆3246 小朋友3240」、「不準，我戴眼鏡看3240拿掉眼鏡變1240」「我800度但裸視看到1240耶」、「拿近看，答案又不一樣了」、「3246-1240都看得到呢？」、「3240，但我近視+散光，不準」、「完全看不出數字的呢？」也有人開玩笑的說「我看成0204」、「我一開始看是0800…我是不是眼睛壞了」、「管他近不近視、散不散光，看有幾組號碼4星全買就對了」。

原PO也說好多人測試完後眼睛屬於「亞健康」，他建議放下手機，多看看遠處，多看看綠色植物。而所謂的「亞健康」是指人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，人的心理或身體處於混亂，但並沒有明顯的病理特徵。