震後挺觀光 林佳龍宣布花蓮春遊加碼800萬元

2019-04-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



0418花蓮大地震影響觀光發展，旅宿傳出退房，花蓮縣長徐榛蔚今天當面向交通部長林佳龍爭取春遊加碼，獲正面回應，林佳龍允諾春遊花蓮的團體旅遊補助，再加碼800萬元。

不過在地旅宿業者認為花蓮聯外交通長期不便，應視為與離島相同，需要政府更多支持。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，春遊團遊補助，在4月初連假就用得差不多了，花蓮是觀光大縣，雖加碼團體旅遊800萬元仍不夠，且從去年普悠瑪翻車到這次的0418，在在都影響花蓮觀光，盼能比照之前的暖冬遊，團體的部分補助無上限。

花蓮春遊獲中央補助團體旅遊800萬元、自由行2400萬元，共3200萬元。4月上路以來，反應熱烈，團體遊補助款已經用完，自由行填單的也有46％，額度已用掉近一半。

林佳龍昨前往花蓮玉里了解台9線道路拓寬工程進度，夜宿花蓮，今天上午到位於壽豐鄉的鯉魚潭風景區，聽取縣府簡報春遊執行情況。

花蓮縣長徐榛蔚表示，0418地震後，雖然花蓮安好沒有災情，但消息傳出後，旅宿業都有退房情況，盼提高花蓮春遊的補助額度。

「我以實際行動力挺花蓮春遊」林佳龍說，這次春遊方案回應熱烈，但花蓮確實受到地震一些影響，且花蓮因為交通因素，更需要中央支持，因此在花蓮團體旅遊的補助部分加倍，從原本的800萬元，再加800萬元。