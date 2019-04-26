年金改革省下的錢去哪？全教總要求公布挹注退撫金明細

2019-04-26 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



「蔡英文公平一致很難嗎？」、「民進黨說清楚講明白」。全國教師工會總聯合會今天召開記者會並呼口號，要求政府公布公教退撫金基金的挹注明細，並且說明補償金是否回復，否則基層老師面臨退與不退的焦慮，等於一種凌遲。

全教總理事長張旭政表示，銓敘部與教育部說，公教人員因為年金改革節省的經費分別是60億7000萬、76億，宣稱年金改革省下來的金額，不是要拿去國家建設，也不是要拿走公教的退休金，會全部進入退撫基金。但他認為要取信於所有軍公教，最好的辦法，就是公布明細。

他說，每位公教人員都有一個代號，改革前領多少錢，改後領多少，請政府公告，讓每個退休的公教人員，都可以用這代號看到，到底這些錢去哪裡，改革的錢，是否有真的進入退撫基金。

張旭政表示，另外，在職公教抱怨頗深的「補償金」，在立法院二度闖關逕付二、三讀，遭民進黨的阻撓擋下。眼看補償金大限6月30日即將到來，基層公教憂心，到底6月30日要不要退休。

他說，補償金本來就是法律所明定的過渡性補償措施，和退撫基金無關，不應該與年金混為一談。民進黨政府砍年金，連帶把補償金砍掉，不僅在已退、未退公教間，有全拿、全無的差別，軍人保留、公教刪除也有差，「公平一致很難嗎？」

他說，補償金要不要過，請說明白，不要提了案又阻撓，這是在凌遲那些想退，又擔心法案不過的基層教師，若政府不想要通過，也應該講清楚說個痛快。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，她是現職新制的老師、領不到補償金，但她想知道，未來退休的時候可不可以領到退休金。她說，政府說年金改革是要讓年金永續發展，但她要繳的沒有變少，未來領的卻變少了，隨著年資增加，提撥越來越高。