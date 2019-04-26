《昇恒昌免稅購物網》免稅升等母親節禮物 優惠無極限 現金折扣無上限 x 全館滿額贈 x 品牌禮 x刷卡金

2019-04-26 17:30 文／ 昇恆昌 提供



媽咪速玲x陳薇：「母親節購物優惠攻略就是在《昇恆昌免稅購物網》買好買滿，幫自己囤貨、也幫媽媽升等母親節禮物！」

圖／昇恆昌 提供 分享 facebook

時尚媽咪代表─速玲，遇到即將結婚的幸福小女人─陳薇，兩位閨蜜一見面話匣子停不了。透過陳薇的介紹，經常當空中飛人的速玲，首次體驗了《昇恆昌免稅購物網》的便利性，速玲興奮的表示，「網路訂、機場取」的超方便購物模式，讓她彌補了以往帶著一家大小，只能匆忙登機、無法盡情逛免稅店的遺憾！

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#必買免稅獨賣大容量保養品 奢侈用不心疼

一年四季都不能停用的保濕產品，聰明的消費者一定會在免稅店買大容量或多瓶裝的特惠組。速玲更表示，因為逛了《昇恆昌免稅購物網》，才發現自己平日愛用的精華液，原來都有推出免稅獨家的大容量，而且價差十分驚人。

‧ ESTEE LAUDER雅詩蘭黛│特潤超導修護露免稅獨賣100ml大容量雙件裝特惠組，免稅價NT$ 8,890

‧ SULWHSOO雪花秀│潤燥精華EX-梅雪之綻90ml，免稅價NT$ 2,600

‧ LANCOME蘭蔻│超進化肌因賦活露100ml大容量雙件裝特惠組，免稅價NT$ 9,150

‧ CLINIQUE倩碧│水磁場保濕凝膠與保濕精華特惠組，免稅價NT$ 4,272

‧ KIEHL'S契爾氏│金盞花精萃亮采水凝霜100ml，免稅價NT$ 2,380

#先防曬、後美白 免稅店的美白產品特別齊全

速玲自嘲自己是「太陽人」，超熱愛曬太陽，曬後肌膚最怕乾燥、暗沉，更怕膚色落差太大，造成工作拍照不連戲。利用《昇恆昌免稅購物網》一次買齊防曬與美白產品，厚敷保濕性佳的美白凍膜，讓曬後的肌膚也能水到發亮。

‧ SHISEIDO資生堂│激透光超能櫻花凝霜，免稅價NT$ 2,700

‧ KIEHL'S契爾氏│激光極淨白淡斑精華100ml，免稅價NT$ 4,000

‧ CLARINS克蘭詩│智慧美白淡斑精華50ml，免稅價NT$ 3,350

‧ CLARINS克蘭詩│輕呼吸全效UV隔離露雙瓶裝特惠組，免稅價NT$ 3,430

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#抗老逆齡保養 免稅價差驚人 送媽媽最划算

媽咪速玲最怕兩個部位洩漏年齡機密：眼周跟脖子。她表示免稅店的眼霜真的很好買，不但價差大、品項又齊全。免稅店專賣的抗老產品特惠組，幾乎是市價的7折左右。這樣划算的價格，讓她每次保養都能帶到頸部，用量大卻毫不心疼。

‧ CLE DE PEAU肌膚之鑰│塑妍逆齡眼霜，免稅價NT$ 7,390

‧ JURLIQUE茱莉蔻│活能再生修護特惠組，免稅價NT$ 5,605

‧ LANEIGE蘭芝│超時空彈力新生特惠組，免稅價NT$ 2,370

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#免稅店搶先上市話題彩妝保養品，早買早享受，而且享折扣

陳薇對最新的潮流美妝十分敏銳，她發現《昇恆昌免稅購物網》真的十分強大，社群平台洗版的熱門美妝一應俱全，甚至常常有專櫃尚未上市的品項，這是她常在節目上搶先分享最新美妝品的秘訣，而且入手價有免稅折扣，真划算。

‧ BOBBI BROWN芭比波朗│高保濕修護精華粉底，免稅價NT$ 2,050

‧ CLE DE PEAU肌膚之鑰│光采飾妍筆，免稅價NT$ 1,800

‧ YVES SAINT LAURENT聖羅蘭│超模聚焦柔膚奶油粉餅，免稅價NT$ 1,620

‧ SK-II│青春露雙特惠組-限量版，免稅價NT$ 9,150

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#為自己買瓶香水 讓香味成為旅行記憶的一部分

香味與記憶總是密不可分，《昇恆昌免稅購物網》不但香水品牌齊全，各家最新的限量版香水也是應有盡有。將在六月前往義大利拍婚紗照的陳薇，已經決定在出發前在《昇恆昌免稅購物網》為自己挑一瓶香水，日後只要一聞到這瓶香水，就能立即回憶起這趟幸福甜蜜的旅程。

‧ JO MALONE LONDON│花園迷蹤限量版古龍水100ml，免稅價NT$ 4,450

‧ DOLCE & GABBANA│浪漫花園淡香精50ml，免稅價NT$ 2,640

‧ ISSEY MIYAKE三宅一生│一生之水綻放女性淡香水50ml，免稅價NT$ 2,250

‧ ELIZABETH ARDEN伊麗莎白雅頓│白茶溫煦香草蘭香水/白茶花綻野玫瑰香水50ml，免稅價NT$ 1,280

‧ GUCCI古馳│花悅春日淡香水-限量版100ml，免稅價NT$ 3,630

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#母親節免稅優惠再升等 跨品牌累計，現金折扣無上限 x 多重贈禮 x刷卡金

《昇恆昌免稅購物網》開啟史上最盛大的母親節盛典，幫旅客省最大。2019年4月10日起至2019年6月10日期間，於《昇恆昌免稅購物網》消費，享有以下優惠：

1. 滿額現金折扣：

(1) 保養、彩妝、香氛、飾品，跨品牌累計，全館消費單筆折扣後滿6,800元現折300元，以此類推累折無上限。

(2) 男女精品、旅行居家、禮物商品，跨品牌累計，全館消費單筆折扣後滿12,600元現折600元，以此類推累折無上限。

2. 滿額送獨家音樂兔限定贈品：

(1) 全館不限商品，滿2,990元送音樂兔兩用傘。

(2) 全館不限商品，滿9,990元送音樂兔兩用傘與音樂兔保冰杯雙重禮。

3. 信用卡優惠：使用台新昇恆昌聯名卡、國泰世華、玉山、富邦、永豐銀行信用卡，可享最高回饋1,600元，其中台新昇恆昌聯名卡更可回饋到1,800元（2019年4月10日至5月31日）。

4. 獨家品牌活動：超過80個品牌，聯手推出獨家優惠活動。包含雅詩蘭黛商品滿6,000元，送品牌旅行組；契爾氏滿6,600元，贈品牌手提袋與5件組；肌膚之鑰、克蘭詩等美妝品牌的優惠。

《昇恆昌免稅購物網》母親節免稅再升等活動詳細說明https://www.everrich.com/event/2019-Promotion-Spring

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關於《昇恆昌免稅購物網》 www.everrich.com

《昇恆昌免稅購物網》是由台灣免稅業領導品牌《昇恆昌免稅商店》所經營的免稅品線上購物網站。班機起飛前7天至4小時即可透過網路預訂免稅商品、機場提貨中心24小時服務，早鳥或紅眼班機也能放心選購，大大減少旅客時間、空間上的不便。