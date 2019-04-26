3個月前阿嬤蹲不下去 經他巧手阿嬤還去鑽轎底

2019-04-26 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



76歲的劉姓奶奶右膝退化，只要移動就會痛，曾聽聞手術置換全膝可能會永遠無法行走而不敢開刀。日前終於受不就診，醫師評估僅需更換半膝，醫師說，即使更換全膝，經復健都能恢復行走能力，絕無坊間所言「動手術等於永遠不能行走」。

林口長庚紀念醫院關節重建骨科主任張毓翰說，劉姓奶奶的狀況是退化性關節炎，引起的右膝內側關節退化。他解釋，關節分內側、外側、髕骨，多數退化性關節炎的患者都是從內側關節開始受損，主要是支撐膝蓋最多的力量就在內側關節。經檢查後，若是只有內側關節受損，就適合更換半膝關節。

張毓翰說，早期的人工膝關節置換，都以置換「全膝」關節為主，手術傷口大，且復原期長，以致坊間才會流傳，手術做下去後，隔壁家的誰誰誰自此沒辦法走路，謠言也讓許多應該要換膝的患者卻步，進而延誤就醫時間。

張毓翰說，需要置換到全膝關節的患者，現在建議是關節三大部分全壞之後，才會採取全膝置換，其餘多採半膝置換。目前國內也已經引進英式活動半膝，活動性強，經復健後的效果佳，像是劉姓奶奶術後一周就能下床，三個月後還去參加媽祖遶境鑽轎底。