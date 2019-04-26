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台鐵6月19日改點 停假日班表、砍5班蚊子列車

2019-04-26 10:18聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵今年6月19日起小幅改點，總計調整92班次，其中影響5分鐘以上的班次共30班。台鐵也停辦去年10月改點首次實施的周日班表，因民眾反映要記兩種班表不便利，但周六及周日將加開固定班次，並砍掉五班利用率未達兩成的「蚊子列車」，加強運轉效率。

6月19日起，台鐵周六及周日各增開樹林往返花蓮間普悠瑪一個往返列車，估計可提升東部幹線尖峰時段運能11%。

台鐵表示，周日西部幹線從上午10時至晚上8時都是尖峰時段，將利用編組餘裕加開三班區間快車，分別為新竹往彰化、彰化往南港、南港往湖口列車，盼增進西部幹線乘車便利性及紓緩假日班次擁擠情形。

去年台鐵首次試辦周日班表，東西部幹線尖峰時間各自增開班次，同時砍掉清晨西部幹線的蚊子列車，希望改善準點率。但有民眾反映要記兩種班表很麻煩，也未顯著提升準點率，因此本次決定停辦周日班表，並調整經常性誤點的班次。台鐵說，周六及周日仍有固定加開班次，還砍掉五班利用率未達兩成的蚊子列車，節省乘務人力。

台鐵表示，每年都會進行一至兩次改點，這次調整幅度不大，加開班次都是花在刀口上，盼有效疏解人潮。本次總計調整92班次，影響5分鐘以上班次共30班，民眾即日起可上台鐵網站及各車站公告查詢班表。

台鐵6月19日起小幅改點。本報資料照片
台鐵6月19日起小幅改點。本報資料照片
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台鐵列車改點

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