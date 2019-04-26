視力不良看眼科 竟發現是腦膜瘤

2019-04-26 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南一名男子因視力下降衰退就診，經視野檢查時發現右眼視野完全缺損，視力也只能看到眼前15公分物體移動，安排腦部掃描診斷出腦膜瘤壓迫到視神經，會診安南醫院神經外科醫師阮威勝做腦部手術，手術後視力逐漸改善。

台南安南醫院眼科主任徐聖曜指出，導致視力逐漸衰退的因素很多，像是白內障、青光眼、糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變等，因腦膜瘤的因素在普遍生活中則較少見，也可能造成視力衰退，也有研究指出腦膜瘤發生率約13%，通常發生在40歲至60歲，但每個年紀都有可能發生，好發在女性身上，男女比率約為1比2，有9成屬良性腫瘤，有1成屬非典型或惡性腫瘤。

徐聖曜表示，腦膜在解剖學分為硬腦膜、蜘蛛網膜、軟腦膜，而腦膜瘤的發生是由中層的蜘蛛網膜絨毛所生出來，大部分為後天所造成，早期無症狀，一般症狀包括頭痛，常發生於早晨，會越來越頻繁，程度越來越嚴重，另外，平衡能力有問題、癲癇、難以表達自己想說的話、聽力障礙、運動能力失調等，視力視力模糊、產生複視、眼球運動異常、視力逐漸減退喪失等。

醫師表示，腦膜瘤也可能會造成眼底視神經盤水腫，導致視神經萎縮，視力下降及視野缺損。有許多人在眼睛視力出問題時，會以為是單純的視力問題，提醒也要注意腦膜瘤所引起的病變造成視力不良。