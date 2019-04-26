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百年茶飲「王老吉」台灣連關3店 業者:請期待全新風貌

2019-04-26 09:58聯合報 記者羅建怡╱即時報導

擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」來台開設7家手搖飲店，去年底傳出公司以搬家為由，積欠90名員工2個月薪水；欠薪事件不過半年，近期又傳出生意不如預期，4月初起陸續關閉西門店、南陽店以及桃園ATT共3家店。對此業者澄清，沒有欠租，關店純粹是因為房租太高，5月份還會再開10家店。

王老吉才剛搬出設備，西門店就有夾娃娃機店即刻進駐，南陽街旗艦店顯眼的三角窗也拉下鐵門，就連桃園ATT店也在4月初關門，還傳出有員工因沒拿到資遣費，向勞動局申請調解。連鎖茶飲業者低調表示，王老吉涼水鋪是特調的茶種，難與年輕或需美圖打卡的世代接軌，在瞬息萬變的市場上沒有明確定位，很容易被取代。「加上西門店租每月動輒20萬，只靠賣涼茶很難平衡」。

進入王老吉的臉書粉絲團發現，店家與「涼粉」的互動不多，4月陸續發布「1828王老吉涼水舖-西門店於今日開始停止營業，想喝涼茶的涼粉#莫急莫慌莫害怕可以到鄰近的南陽店&士林店購買喔！」，但立即有網友打臉「南陽店也在收設備了」；果真不出幾天，臉書又發布「1828王老吉涼水舖-南陽店因近日租約到期，故停止營業」，並強調「近期將以全新面貌與各位見面」，「購買Gomaji西門/南陽抵用券的顧客，請至1828王老吉涼水舖-士林店兌換；使用1828APP寄杯的涼粉，也可至1828王老吉涼水舖-士林/逢甲/羅東/新崛江店兌換」。

擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」來台約近兩年，在台成立的「1828王老吉涼水鋪」由大陸廣藥授權台灣代理，2017年在台北新光三越A11開設旗艦店，之後全台陸續展店，包括桃園、宜蘭、台中、高雄等地，共有7間分店，原本目前擁有約90名員工，目前在台灣僅剩下4家店。

官網指出，「老吉涼茶傳承百年經典秘方，優選天然中草藥，運用現代科技研發而成」，並以「中國飲料第一品牌」自居，表示「品牌價值高達1080億」，目前行銷亞洲如日韓、紐澳，甚至巴西、巴拿馬都有設點，遍及全球約二十餘國，但來台短時間內展店又關店，看來在台營運似乎不如預期。

王老吉茶飲來台一年多，連展7店，近期卻陸續收3店。圖／翻攝自官方粉絲團
王老吉茶飲來台一年多，連展7店，近期卻陸續收3店。圖／翻攝自官方粉絲團
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王老吉南陽店今天關門。圖／讀者提供
王老吉南陽店今天關門。圖／讀者提供
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王老吉西門店、南陽店陸續收攤，業者表示，請期待全新風貌。圖／翻攝自官方粉絲團
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王老吉南陽街

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