彭啟明：下周有入梅跡象 是否發展典型梅雨鋒面尚難測

2019-04-26 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天白天要留意是否有中小尺度的對流發展，但大致上水氣不算太多，中南部還是陽光普照，今晚開始天氣才會有點變化，周六溫度會稍微下降，與過去幾天有頗大差距。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」粉專指出，昨天上午在浙江福建附近的鋒面雲系，對流發展非常旺盛，不過南下接近台灣時候，遇到較為乾燥的高壓，好像消風了一樣，水氣明顯減少。今天清晨鋒面通過台灣，有些偏北風南下，北部及東半部的溫度，稍微下滑一些，預計白天接近30度，雲量也增多，中南部感受不是很明顯。

他說，不過要留意鋒面在廣西廣東附近，仍有大片的對流發展中，閃電雷擊非常的旺盛，將逐步的東移，是否如預期將會在今天下半天接近、如何演變發展，要靠滾動式的監測預警。

彭啟明表示，今天晚上北方系統帶動的高壓南下增強，北風會稍微增強，周六溫度會稍微下滑一些，北部有機會下滑到21-26度間，和過去幾天25-35度的有頗大的差距，像是夏天又回到春天的感覺。這樣的東北風也可能在北部及東半部發展些雨勢，中南部靠山區也有午後陣雨機會。

彭啟明說，下周日開始又會回到前幾天典型的夏季天氣，這會持續到下周二；下周三開始，也就是5月1日到2日，預期有波較為豐沛水氣的鋒面通過，西南季風有些啟動的態勢，有「入梅」的跡象，有機會成為典型梅雨鋒面的特徵。

他說，不過是否會發展成為過去傳統梅雨鋒面的特性，仍有待觀察，因為這牽涉到各種勢力的平衡，剛剛好才有機會造成連續好幾天持續性的降雨，預測難度頗高。

彭啟明解釋，梅雨鋒面指的是西南季風發展，配合上冷暖空氣對峙鋒面系統，會造成在台灣上明顯滯留好幾天的現象，也就是滯留鋒面，是東亞很特殊的天氣型態。他說，不過不是發生在這兩個月的鋒面就是梅雨鋒面，也不是這兩個月的雨都是梅雨。