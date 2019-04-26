吳德榮：今明氣溫降 午後對流要當心

2019-04-26 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天下午13時20分台北氣溫飆到今年最高的35.9度、台東縣大武升至38.9度，破了該站設站以來4月分記錄，今、明會涼快一些些。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，這兩天受鋒面影響，大氣趨不穩定，各地雲量漸增，有局部陣雨或雷雨的機率；鋒面後冷空氣不多，氣溫僅逐日略降。

吳德榮解釋台北昨天出現高溫，主要原因為在鋒前暖氣團內及天氣晴朗，太陽的短波輻射加熱。至於台東縣則是多了第三個最重要因素：西南風的「過山沉降」作用，翻越大武山的空氣，每下降1公里、氣溫上升10度，相對濕度最低則降至26%。

昨天傍晚鋒面激發的「雷雨胞」，在離開馬祖與台灣本島還有段距離時，就已消散殆盡。不過吳德榮提醒，今明仍有中、小尺度天氣系統發展的機率，應密切注意中央氣象局發布的即時訊息及特報。

溫度方面，他預估今天北部氣溫大約在23至30度、中部22至30度、南部23至32度、東部23至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日至周二（28至30日）鋒面遠離，天氣漸好轉，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、四另一鋒面影響，各地雲量增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫略降；按氣象局的定義，此為梅雨季的第一道鋒面，儘管並未呈現滯留鋒的天氣型態。

中央氣象局說，今天鋒面逐漸通過，各地降雨機率較高，清晨在東半部地區及北部山區已有降雨發生，鋒面通過前後各地易有間歇性的降雨，西半部局部地區並有雷雨發生的可能。

氣象局指出，這波鋒面降雨特性較為短暫急促，當對流胞經過時仍易有短時強降雨發生，尤其午後雨勢可能更加的明顯，提醒大家外出記得攜帶雨具，以備不時之需，駕駛朋友也請注意行車安全。