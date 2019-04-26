天氣轉熱 中醫師推薦薄荷解暑茶

2019-04-26 07:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



節氣「穀雨」過後，冷天氣結束，氣溫逐漸回升，準備迎接「立夏」。中醫師呼籲，夏天將來臨，民眾應多補充水分，並小心中風、糖尿病等疾病與中暑上身。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，夏日將到來，氣溫飆高，中暑往往是暑熱加濕氣，過熱環境會讓人體體溫上升，水分流失迅速。若未能適時補充水分和鹽分，身體會無法應付而出現燥熱、脫水等現象，恐引發頭暈、臉色蒼白、昏迷等情形，一般通俗說法即為「中暑」，宜多補充水分。

此外，中風也可能會在夏天發生。陳潮宗說，像是上班族頻繁進出冷氣房，室內外若溫差太大，血管急遽收縮擴張下，血液濃稠度上升，也容易阻塞；發生在腦部血管，就可能會出現中風。因此在冷氣房工作者，走出室外時，可先在較陰涼處做扭腰、伸展身體等動作，待身體適應氣溫後再行動。

而天氣一熱，民眾就喜歡喝飲料、吃冰品與水果消暑，陳潮宗說，飲料與水果如西瓜、芒果等甜分高，容易一口接一口，若有慢性病或潛在風險者，要注意血糖控制，以免糖尿病上身。