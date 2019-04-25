包賣船票不包服務？ 旅行社遭控訴「遊輪變逃難」

2019-04-25 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



旅行社包下遊輪行程，只包賣船票 ，卻不包服務？ 雄獅旅行社三月底包下「太陽公主號遊輪」沖繩、石垣島四天三夜航程，其中915位遊客向消基會申訴行程延誤、廣告不實、靠岸上下船像逃難等問題。消基會昨舉行記者會，認為雄獅旅行社吝於道歉和賠償，呼籲觀光局介入管理、還消費者公道。

消基會月初收到消費者函文，申訴「懷抱美好期望參與的高檔郵輪之旅，卻換到滿腹憤怒的惡夢之行」」。消基會董事長雷立芬指出，雙方歷經三小時馬拉松協調，雄獅以天候、「包船票」只售船票，不提供服務等理由，不認責任；僅表達願意記取本次經驗，給予每位消費者五百元現金和一千元旅遊券作為補償。

雷立芬指出，每名消費者至少付出25900的旅費，怎能僅用500打發？

雄獅昨向旅客表示歉意，也允諾願意檢討；也表示補償方案可能無法滿足全體旅客需求，但必須與全體旅客依統一標準核算，無法提供差別待遇，將持續與消費者溝通，並虛心接受每位消費者寶貴意見。

旅客批評太陽公主沒提供廿四小時餐飲服務，雄獅表示，太陽公主「國際點心吧」是廿四小時營業，與雄獅文件一致。但太陽公主遊輪提供服務的工作人員，經部分旅客表示配額不足以因應兩千名旅客，是雄獅不可推委、須正視的問題，將深切檢討。

針對旅客與雄獅消費糾紛，觀光局回應，已請中華民國旅行業品質保障協會調處，也請雄獅旅行社針對旅客認為廣告不實等爭議，在一周內提出說明。若確實有廣告不實，依發展觀光條例可處一萬至五萬元罰鍰。