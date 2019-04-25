換牙有阻生齒發生 醫：把握6至12歲前黃金矯正時機

2019-04-25 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



孩子換牙階段常會遇到牙齒阻生，影響後續咬合、美觀等後遺症，醫師建議，例行性評估有助於降低牙齒阻生帶來的影響，更要把握 6至12歲黃金治療時機，避免花費後續更長治療時間與金錢。

柳營奇美牙醫部齒顎矯正科醫師王崇歷說， 現今牙齒矯正已很普遍，短則1年半，長甚至3年，且以牙齒仍在發育的青少年較為常見，也容易處理，一般而言，在醫院最常見的問題就是牙齒阻生，亦即牙齒長不出來無法萌發到正常位置。

王崇歷表示，所謂牙齒阻生，簡單說就是牙齒生長過程有障礙，常見於乳牙換牙時期，此階段是最佳的評估以及診斷時機，一般是從6歲起第一大臼齒開始萌發，一直到12歲左右最後一顆乳牙脫落後。

而牙齒阻生的原因很多，像是多生牙、囊腫、齒瘤、外傷影響、乳牙滯留不掉、乳牙沾黏或感染等，甚至是乳牙過早脫落，都可能導致恆牙長不出來。

其他，如牙齒胚胎生成位置異常導致萌發路徑錯誤，牙齒牙弓尺寸不協調導致發育空間不足，或是蛀牙引起換牙空間缺失等，這些都有可能造成恆牙阻生。

一般孩童時期常見的阻生齒有上顎的犬齒、正中門齒、以及下顎第二小臼齒。當遇到牙齒阻生卻沒有及時治療就可能會導致一些問題，像是相鄰牙齒因清不乾淨而蛀牙、阻生齒導致相鄰牙根吸收，甚至是牙周問題等。

建議病人盡早發現盡早處理才是正解。但由於牙齒發育時間不同，處理時機點也就不同，例如正中門齒較早，約莫7至8歲可以評估；上顎犬齒適合9歲過後評估；第二小臼齒則是到了換牙晚期11至12歲時評估。