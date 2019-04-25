台日美術館策辦《太陽雨》藝文館舍 推東南亞文化運動

2019-04-25 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立美術館與東京森美術館共同策辦，5月4日將推出《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》大展，是台灣首次大規模呈現東南亞當代藝術與多元文化樣貌的盛會。高美館今天舉行「太陽雨 X 全台藝術串連計畫」記者會，期望透過串連南、北藝文館舍，共推東南亞文化運動，以美學視角回應新南向的國際交流合作。

《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》，精選出當代最具指標性的東南亞藝術家的作品，並結合森美術館及福岡亞洲美術館的藝術典藏，捕捉東協國家當代藝術發展的動態與多樣性。為以美學脈絡回應新南向的國際交流合作，高美館發起串連南北藝文機構，透過在台灣或東協等國舉辦的展覽及創作計畫，共同推動全國性的東南亞文化運動。

《太陽雨》包括6個不同展覽主題面向，分別是：激情與革命、流動的歷史與記憶、多元身分認同、現代發展與歷史傳承之間、冥想的媒介、存檔紀錄，來探究藝術家以作品訴說的歷史與文化。

高美館長李玉玲表示，2017年剛接任館長時，正好也是《太陽雨》即將於東京盛大展出之際，當時她便認為此展對政府長期推動「南向」到「新南向」的政策，是個很好的對話機會，並能夠以藝術視角，切入台灣與東協國家的文化脈絡，與周邊國家建立更緊密的連結與關係。這次《太陽雨》特展中，也將導入高美館「大南方藝術史觀」概念，進而塑造更寬廣的辯證空間。

李玉玲指出，台灣位處東北亞與東南亞間的樞紐，同時也是南島語原住民族的起始點，與東協諸國的文化關係應更加親近。尤其逐年增加的新住民、外籍配偶以及新住民二代，作為新台灣之子，更是台灣未來最重要的人才資產。透過《太陽雨》及這次全國性的藝術串連計劃，以高雄作為核心，將東南亞當代藝術的能量擴延至全台灣乃至國際。

今年6月中旬在台新金控大樓有《太陽雨》特展的延伸展，高美館還攜手多個近年來投入東南亞藝術交流與相關議題之藝術機構與獨立藝術空間，共同合作推出東南亞當代藝術串連計畫。

展覽期間高美館也將會集結來自東南亞諸國的新住民和留學生的太陽雨文化大使，以代言人之身分推廣展覽。文化大使代表阮氏青河表示，她在2002年從越南來到台灣，至今已有17年，從最開始的工廠女工到新住民教師，為了更加融入台灣也努力學習中文，現在也在南台灣各大學教授越南語，期待將母國文化以及自身的生命歷程用不一樣的觀點切入詮釋藝術創作。現已有來自越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸以及泰國等六國的新住民或留學生加入文化大使陣容。

為增進一般民眾對東南亞諸國的認識，高美館預計推出太陽雨多元文化推廣計畫「東南亞任意門」，民眾可透過特製的Google Cardboard、YouTube APP以及館內設置東南亞11國地圖裝置與QR code，以VR方式盡情地探索東南亞文化遺產以及特殊的自然、人文景觀。