桃市情侶檔確診感染麻疹 接觸者達589人

2019-04-25 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



新北市林口某餐廳日前爆發麻疹群聚感染事件，其中居住桃園市龜山區27歲男性及桃園區31歲女性情侶檔，剛好3月30日在該餐廳參加家庭聚餐，遭香港移入麻疹群聚案之第一例個案感染，4月18日經衛生局轉介，昨疾病管制署確診感染麻疹。

衛生局表示，桃園市目前受到林口某餐廳群聚案件已有4例個案，昨天確診的2名個案在未就醫前，有搭乘大眾交通運輸及公共場所活動史，目前初步掌握相關接觸者達589人。

衛生局整理出情侶檔的活動史，提醒曾於相關時段出入相關場所的民眾及相關接觸者，落實自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局呼籲，民眾出入醫院或人潮密集之公共場所等，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，另民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至菲律賓、越南及泰國等麻疹流行地區。