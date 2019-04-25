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到宜蘭「斑比山丘」與梅花鹿近距離接觸 這幾件事要注意

2019-04-25 20:10聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

餵食前，務必了解梅花鹿習性才能玩得開心。記者張芳瑜／攝影
餵食前，務必了解梅花鹿習性才能玩得開心。記者張芳瑜／攝影
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卡通中的小鹿斑比一樣可愛的梅花鹿，今年五月中下旬，即將在宜蘭的新景點「斑比山丘」與民眾近距離接觸！還沒開幕就有超高討論度的斑比山丘，位在宜蘭冬山鄉郊區，最大的特色是園區內有一座半層樓高的綠色山丘，還有25隻可愛的梅花鹿，遊客可以在200坪的互動區餵食、觸摸，盡情地與小鹿互動，進一步認識台灣獨有的梅花鹿。

試營運期間，遊客進入斑比山丘，可以持門票兌換小份胡蘿蔔，或是牧草進入互動區餵食。不過，和梅花鹿互動前也要留意動物的習性，飼育員會提醒幾件注意事項，保護自身與梅花鹿的安全。梅花鹿雖然溫馴，喜歡與人親近，但生性膽小容易受到驚嚇，因此飼育員說，不要大聲、大動作，也不能奔跑，因為鹿群可能驚嚇而開始追逐。另外，梅花鹿是有階級性動物，如果較矮小的小朋友可能不適合餵食。

互動區的小鹿大部分都是溫馴的母鹿，餵食的同時也可以輕輕觸碰他們的頭部、背部，但不要摸到屁股，也不能抓腳，避免被梅花鹿踢傷。遊客拿牧草餵食的時候，也有一些小技巧，因為梅花鹿只有下排牙齒，所以牠們會拉扯葉子，這時侯不要緊張，握住葉柄就好，除了牧草，小鹿們也很喜歡吃胡蘿蔔，可以盡量放在牠們嘴巴附近，因為如果過高，梅花鹿會因為吃不到而跳躍，可能造成驚嚇或受傷。想近距離與小鹿互動，最好以放鬆的心情，融入牠們的日常生活模式。

宜蘭新景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
宜蘭新景點「斑比山丘」。記者張芳瑜／攝影
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梅花鹿溫馴可愛，喜歡與人親近。記者張芳瑜／攝影
梅花鹿溫馴可愛，喜歡與人親近。記者張芳瑜／攝影
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比起牧草，小鹿們更愛吃胡蘿蔔。記者張芳瑜／攝影
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梅花卡通牙齒

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