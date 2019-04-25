一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生

2019-04-25 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



擁有一頭烏黑秀麗的頭髮，對部分年邁的長輩而言，是遙不可及的想像；灰白的髮色難道只能透過染髮來維持嗎？坊間謠傳多吃黑芝麻或是維生素C、E真的可以讓髮色自然回春嗎？不想染髮又有什麼方法可以讓外觀不顯老態？

頭髮變白的原因是什麼？林口長庚皮膚科教授紀景琪，頭髮的顏色，取決於頭皮毛囊的黑色素幹細胞，黑色素細胞會將酪胺酸（Tyrosine）與酪胺酸酶作用後，合成「多巴」（DOPA），再轉換成黑色素，亞洲人以外的人種，頭髮顏色不同，主要是毛囊中的黑色素細胞的顏色不同所致，才會出現紅髮、金髮、褐髮、黑髮等多種樣態。

無論哪一種顏色的頭髮，終究會變成「白髮」，紀景琪說，髮色變白主要原因為黑色素幹細胞退化，退化過程是漸進式的，才會出現「灰髮」的過渡期，灰白交錯，常是民眾最困擾的時刻，一般而言，毛囊黑色素幹細胞平均從40歲開始退化，由黑轉白的速度，每個人不一，有些人到了70歲仍是一根白髮都沒有，醫學推測與基因有其關聯；灰白髮的形成，會先從頭髮的邊緣優先出現，如鬢角、後腦杓底部，慢慢往頭頂蔓延。

討論白髮，最常討論到「少年白」，長庚醫院醫學美容中心主治醫師鄭椿昱表示，25歲以前滿頭白髮，就被定義為少年白，少年白屬於基因遺傳，父母有一人有少年白，孩子則有50％機會25歲前滿頭白髮，除了基因外，也有研究指出過度肥胖、菸癮、過度熬夜會影響毛囊內的黑色素幹細胞的能力。

鄭椿昱表示，細胞的生成，需要基礎的能量才有辦法正常循環代謝，肥胖、菸癮、熬夜等都會讓體內的免疫功能出現變化，也可能產生大量自由基，使得毛囊的健康受損，進而造成毛囊退化，出現白髮；避免壞習慣及危險因子，鄭椿昱說，也許可以讓灰白髮晚一點來臨，也有許多患者會詢問「壓力」是否為白髮的來源之一，他表示，可能是誘發因子，但難以畫上等號。

春秋時代吳國軍事家伍子胥憂國憂民一夜白髮故事流傳至今，短短一個晚上整頭白髮，鄭椿昱說，這是不可能的，已經長出來的黑髮，不可能瞬間由黑轉白，造成白髮的原因是毛囊黑色素幹細胞凋零所致，除非原本的黑髮一夜掉光，毛囊全損壞後，又瞬間長出一樣長度的白髮。

面對灰白交錯的髮色，到底該不該染髮？紀景琪說，民眾對於染髮多會有「易致癌」的迷思，事實上從民國96年起，國內跟進歐盟的腳步，禁止22種致癌成分使用於化粧品中，如2,4-二氨基二苯胺、2-甲氧甲基-p-氨基苯酚等，染髮的風險多為染劑中的物質，是否會使民眾出現過敏反應，我國衛福部食藥署建議1年染髮不超過4次，他說，該次數僅是參考，只要沒有過敏反應，任何事都是「適度」使用就好，任何事過度都會對人體不好。

避免染髮過敏，衛福部食藥署建議在染髮前，要堅守五大步驟「染前選」選購有衛生署許可字號及完整標示的染髮產品、「髮健康」確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮、「要看明」看清楚染髮產品使用方法及注意事項，以確保使用安全、「安全染」正確安全使用染髮產品，不得以洗髮方式進行染髮、「全注意」全心注意染後皮膚狀況，每次染髮須間隔3個月以上。

坊間流傳多吃黑芝麻、何首烏等，充滿黑色的食物就能「吃黑補黑」，鄭椿昱說，醫學研究上，完全沒有任何實證可以證明吃黑能補黑，不過，吃一些含有維他命E的食物，也許是有機會可以延緩毛囊退化的機會，維他命E有抗氧化的作用，雖然沒有實證，但他推測應該是有效的。

不想染髮也想年輕有型，渥Warm Hair Studio資深髮型設計師周照偉說，年紀愈長，除了有白髮問題以外，還有髮量的問題，長輩的落髮速度比年輕人快，髮量縮減常會讓他們選擇「捲髮」，主要是讓頭髮看起來更茂密，也方便他們整理，不過，每一個人的髮量不一，不一定年邁之後就一定要選擇捲髮。

周照偉說，長輩的訴求若是要有精神、年輕，通常剪短髮會顯得比較有精神，不過得依照整體的造型與頭型等決定，短髮不一定適合每一位長輩，想要更有精神，不能偷懶，頭髮一定要吹整，吹整的方式與髮型師協助剪出的線條有關，每次剪完頭髮後，可以與髮型師請教，新髮型該如何吹整才能維持。