親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

日職／宋家豪未對上王柏融卻挨本季首轟 火腿4:2逆轉

阿公阿嬤也想變美 專家：有自信就能散發自然美

2019-04-25 19:21聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

愛美是女人的天性，即使年紀增長，愛美的定律也亙古不變，別以為長輩不愛漂亮，他們的心理狀態與年輕人相同，都希望被重視、被關注，隨著台灣進入超高齡化時代，再過6年，台灣每5人就有1人是65歲以上長輩，使用輪椅、拐杖的頻率會日趨增加，但配上輔具的長輩選擇自己喜歡的款式與顏色也能成為「網紅」。

根據2017年衛福部做的老人狀況調查報告指出，發現55歲到64歲的受試者中，有12.3%覺得很孤單寂寞、65歲以上則有20.41％，老人福祉協會秘書長王志元說，台灣逐漸步入超高齡化社會，目前台灣失能的長輩占所有老人人數的2成，對於一般老人而言，孤寂感是他們常叼在嘴邊的日常感受。

王志元說，國人對於長輩的印象就是「家常」，不會特別打扮，對他們的體能印象就是「虛弱」、需他人幫助，這樣的情形不只在台灣，國外也是這般狀況，也使得長輩開始對自己沒信心，一旦對自己沒信心，就不會在意自己的外貌，漸漸什麼事情都隨便，開始否定自己，久而久之，憂鬱可能就會找上門。

很常會有單位或是團體，呼籲長輩要多重視自己，多打扮、多接觸人群，開立課程透過一次性的內容，希望長輩能改頭換面，王志元說，一般對自己很有自信，或是自我認同感足夠的長輩，是可以透過這類活動協助他們重返社交生活，但不具自我認同的長輩，這類活動很可能對他們是一種負擔。

王志元說，要提升長輩的自我認同感，他認為生產性活動必要的，去年曾去以色列參訪老人機構，該機構多數的長者是二戰倖存者，幾乎沒有家人在世，為了提升他們的自我認同，機構創立9個工作坊，生產眼鏡、布料等，且機構把工作坊的職位明確畫分，包含產品經理、創意部門等，儼然是一個小公司。

長輩透過生產性活動賺取生活津貼，也從中獲得自我認同感，他也觀察到，每一位長輩對自己都極有自信，衣著端正、自信挺拔，有些奶奶則是畫上大紅唇，猶如貴婦般，其中他訪問到一位因戰爭截肢的爺爺，他說加入工作坊，全是因為被這群有自信的老人吸引，好幾次看這群人上下班，以為是夜總會，打聽之後才知道是間小工作坊，認為有趣就加入，過去他因截肢沒信心，跟著這群長輩一起工作，找回自我認同感。

王志元說，國內之前曾有議員質詢，日照中心的長輩必須要幫忙分裝中藥材，假照顧之名，行剝削長輩勞力之實，他說，看見這新聞很顯然國人仍把長輩保護得好好的，實際上，卻剝奪他們渴望被社會認同的內心，他強調，不是塞給長輩自以為的好，就是對他們好，應多傾聽。

振興醫院身心內科主治醫師袁瑋說，長輩注意自己的衣著與外貌，是有助於維持大腦維持大腦活化的，日本近年積極推動「化妝療法」鼓勵長輩不論幾歲都該打理自己，她說這道理其實很簡單，一個體面乾淨的人，會對自己有自信，且重視自己的，不僅自我形象變好，他人也不會有著非於常人的眼光對待，如老人家都是虛弱的、需要被幫助的，也會自然地與長輩互動。

國內也陸續有化妝療法的活動，幫助長輩重拾對自己的自信，袁瑋說，只要是有社交性的活動，都有助於延緩大腦老化，不過，當大腦已經生病了，像是罹患失智症後，開始會降低對外界的注意力，鑑別美醜的能力也會降低，原本腦中有10台機器齊力運作，因失智症僅剩下5台機器，使其認知有限發揮。

若是失智症的患者，幫忙他們打理好外貌，是否能改善病情，袁瑋說，當然會有幫助，特別是對心理狀態，每個人都喜歡美與乾淨，即使失智患者失去美醜的鑑賞能力，但只要乾淨舒服，都是對長輩有幫助的。

先前也有些活動是年輕人與長輩交換衣服穿，這樣的活動能幫助世代間的溝通，王志元說，每個人對美的定義不同，長輩也是，即使年輕人與長輩互換衣服，長輩不會因為這樣就開始採取年輕人的打扮，心態變得年輕，畢竟長輩仍有屬於自己的社交圈，總是穿得太華麗或是豔麗，也會造成社交融合的障礙，還是做自己最開心的樣子最好。

許多長輩怕跟「老」扯上關係，不喜歡帶拐杖出門，增加跌倒風險，袁瑋說，長輩在意他人的眼光，有時可以選擇雨傘或是登山杖，也能充當輔具，不過，降低失能的方法有非常多種，家人的支持以及鼓勵也是很重要的，建立他們的信心，協助長輩挑選喜歡的東西，是有助於他們增加自信與社交圈的拓展。

別以為長輩不想變美，美麗是每一個人追求的。圖／聯合報系資料照片
別以為長輩不想變美，美麗是每一個人追求的。圖／聯合報系資料照片
分享

失智症社交

相關新聞

熱！台東大武飆38.9度 創設站81年來4月新高溫

2019-04-25 15:03

萬華龍山寺禁點蠟燭 多間古蹟宮廟行之有年

2019-04-25 16:11

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

彰化再爆禽流感疫情 今撲殺2萬7千隻土雞

2019-04-25 19:28

一夜白髮是真的嗎？ 醫師：不可能真實發生

2019-04-25 19:22

阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19

台中學生跳樓案 教部：校方先送自殺通報 才送霸凌通報

2019-04-25 19:18

高雄人衝！「無印良品」巨蛋門市也有刺繡工房，懶骨頭沙發限量特價快買

2019-04-25 18:46

影／采盟百萬購物金得主揭曉！ DOC9259224幸運獲獎

2019-04-25 18:18

對抗ADHD有新招 貼片取代藥物

2019-04-25 17:35

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

雄獅太陽公主號遊輪紛爭 消基會：應賠單價三分之一

2019-04-25 16:28

健身不能只練肌力 研究：爆發力可延壽

2019-04-25 15:39

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

電子菸危害更烈 醫師提醒致病風險

2019-04-25 15:36

手術有疤男生也怕 無疤痕口內視鏡甲狀腺手術夯

2019-04-25 14:47

影／供電吃緊 4月用電創同期新高 環團:不缺電 不用怕!

2019-04-25 14:40

台大研發海氣象浮標 更精準預報颱風

2019-04-25 14:36

醫師：幼童重度使用3C 影響人格發展

2019-04-25 14:24

董氏：家長檢舉 網路買電子煙輕而易舉

2019-04-25 14:24

茶園弟子的逆襲！最「潮」泡茶機 1.5個月集資近900萬，還取得HAX創投資金

2019-04-25 14:24

2分鐘15題 快速了解你是哪種性格

2019-04-25 14:03

鋒面接近對流雲系發展旺盛 馬祖注意瞬間大雨和冰雹

2019-04-25 13:54

美農業部組團訪台 美官員：瘦肉精美豬有進展

2019-04-25 13:03

世衛建議：2-4歲幼兒看螢幕 每天限1小時

2019-04-25 13:01

中研院發現：青春痘菌可用於治療氣喘

2019-04-25 13:00

每天緊盯電腦 30歲女看到「不明黑點」

2019-04-25 12:18

推動AI智慧醫院 三總導入5G系統

2019-04-25 12:11

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

影／年輕壯男包皮反覆發炎 原來是糖尿病引起

2019-04-25 12:07

電子煙誘惑大 美國8年間青少年吸食率變20.8%

2019-04-25 12:01

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

家長申訴電子煙藏社群網站販售 董氏籲移除相關搜尋

2019-04-25 11:56

新技術解碼大腦思維 轉為語音訊息

2019-04-25 11:52

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

食藥署：瘦肉精美豬開放前 不會評估容許殘留量

2019-04-25 10:51

教團：人性考量 教師結婚介聘應再短至滿二學期

2019-04-25 10:46

35度高溫後鋒面來 週五防打雷閃電

2019-04-25 10:42
看更多

熱門文章

梅雨下周有機會報到？賈新興指預測有大變化

2019-04-25 07:32

鐵飯碗來了！台電8月招考826人 錄取受訓薪資先給28K

2019-04-25 10:49

影／每天刷牙好乾淨？ 醫師點出三大NG潔牙法

2019-04-25 07:29

「有一種餓叫阿嬤覺得狗餓」米克斯被嬤養成豬

2019-04-24 20:48

NHK示警 高樓都市小心「長週期脈衝」地震

2019-04-25 03:51

燭火掰了！艋舺龍山寺5月1日起禁點明火蠟燭

2019-04-25 11:51

慎防劇烈天氣 吳德榮：周五、六大氣又趨不穩定

2019-04-25 07:53

每日星座運勢／牡羊抉擇應當機立斷 靈感利於工作

2019-04-25 00:00

超讚！台東小黑狗狂吠 竟救主人一命！

2019-04-25 10:31

大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01

已破38度！台東高溫警示調高至橘燈

2019-04-25 12:09

北北基44知名廠商明天基隆聯合徵才 釋1200職缺

2019-04-25 09:18

不捨家人女友…外派越南月薪12萬 去不去好掙扎

2019-04-25 15:15

今仍像夏天 彭啟明：周五轉陣雨、北部高溫降5度

2019-04-25 07:47

副市長把移民當老鼠！李家同：勿輕忽種族主義嚴重性

2019-04-24 22:30

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／把媽媽嫁出去的三個方法

2019-04-25 06:00

影／台灣首置海嘯浮標 311地震海嘯來有多20分鐘逃命

2019-04-25 10:13

【生活見聞】陳得勝／請把門打開

2019-04-25 06:00

【我見我思】行演／拆除婚姻炸彈，唯有溝通

2019-04-25 06:00

北投出現麻疹群聚傳染？ 疾管署駁：網路不實謠言

2019-04-25 10:17

高鐵障礙賽 駕駛「新電玩」閃氣球、菜網、天燈…還有牛羊！

2019-04-25 09:00

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22

搶看「復仇者聯盟4」 這間公司爽放半天有薪假

2019-04-25 15:01

美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59

愛滑手機 白內障提早報到

2019-04-25 00:16

油價又要漲！ 下周估汽油調漲0.1元、柴油漲0.5元

2019-04-25 10:03

美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38

緊急補貨還是賣光光 想穿賈靜雯《與惡》風襯衫可以這樣做

2019-04-25 16:35

北歐人衣櫥必備單品！信義區百坪複合式概念店快逛一波

2019-04-24 21:15

主動歸還氣象浮標不求「贖金」 各國大讚台灣漁民

2019-04-25 10:59

南台灣限定！乾杯「1人燒肉餐」　580元就能獨享「5種澳洲和牛」

2019-04-24 23:32

台東縣高溫黃燈亮恐破36度 花蓮、台東紫外線危險級

2019-04-25 09:29

針對女性設計全新王將風格 「餃子の王將」4月27日台北店開幕

2019-04-24 20:03

影／台東夏雪芒果界LV一生必吃 香港1公斤賣350元

2019-04-25 12:09

捷報！台灣妮娜巧克力 一舉摘下國際15項大獎

2019-04-25 13:51

熱！台東大武飆38.9度 創設站81年來4月新高溫

2019-04-25 15:03

莫內名作深藏30年 明首度亮相預估17億元

2019-04-25 13:35

茶園弟子的逆襲！最「潮」泡茶機 1.5個月集資近900萬，還取得HAX創投資金

2019-04-25 14:24

大福彩第108033期開獎

2019-04-24 21:01

「黃色書刊」聯名手搖飲 清涼魔族女神環保「袋」著走！

2019-04-25 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top