阿公阿嬤也想變美 專家：有自信就能散發自然美

2019-04-25 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



愛美是女人的天性，即使年紀增長，愛美的定律也亙古不變，別以為長輩不愛漂亮，他們的心理狀態與年輕人相同，都希望被重視、被關注，隨著台灣進入超高齡化時代，再過6年，台灣每5人就有1人是65歲以上長輩，使用輪椅、拐杖的頻率會日趨增加，但配上輔具的長輩選擇自己喜歡的款式與顏色也能成為「網紅」。

根據2017年衛福部做的老人狀況調查報告指出，發現55歲到64歲的受試者中，有12.3%覺得很孤單寂寞、65歲以上則有20.41％，老人福祉協會秘書長王志元說，台灣逐漸步入超高齡化社會，目前台灣失能的長輩占所有老人人數的2成，對於一般老人而言，孤寂感是他們常叼在嘴邊的日常感受。

王志元說，國人對於長輩的印象就是「家常」，不會特別打扮，對他們的體能印象就是「虛弱」、需他人幫助，這樣的情形不只在台灣，國外也是這般狀況，也使得長輩開始對自己沒信心，一旦對自己沒信心，就不會在意自己的外貌，漸漸什麼事情都隨便，開始否定自己，久而久之，憂鬱可能就會找上門。

很常會有單位或是團體，呼籲長輩要多重視自己，多打扮、多接觸人群，開立課程透過一次性的內容，希望長輩能改頭換面，王志元說，一般對自己很有自信，或是自我認同感足夠的長輩，是可以透過這類活動協助他們重返社交生活，但不具自我認同的長輩，這類活動很可能對他們是一種負擔。

王志元說，要提升長輩的自我認同感，他認為生產性活動必要的，去年曾去以色列參訪老人機構，該機構多數的長者是二戰倖存者，幾乎沒有家人在世，為了提升他們的自我認同，機構創立9個工作坊，生產眼鏡、布料等，且機構把工作坊的職位明確畫分，包含產品經理、創意部門等，儼然是一個小公司。

長輩透過生產性活動賺取生活津貼，也從中獲得自我認同感，他也觀察到，每一位長輩對自己都極有自信，衣著端正、自信挺拔，有些奶奶則是畫上大紅唇，猶如貴婦般，其中他訪問到一位因戰爭截肢的爺爺，他說加入工作坊，全是因為被這群有自信的老人吸引，好幾次看這群人上下班，以為是夜總會，打聽之後才知道是間小工作坊，認為有趣就加入，過去他因截肢沒信心，跟著這群長輩一起工作，找回自我認同感。

王志元說，國內之前曾有議員質詢，日照中心的長輩必須要幫忙分裝中藥材，假照顧之名，行剝削長輩勞力之實，他說，看見這新聞很顯然國人仍把長輩保護得好好的，實際上，卻剝奪他們渴望被社會認同的內心，他強調，不是塞給長輩自以為的好，就是對他們好，應多傾聽。

振興醫院身心內科主治醫師袁瑋說，長輩注意自己的衣著與外貌，是有助於維持大腦維持大腦活化的，日本近年積極推動「化妝療法」鼓勵長輩不論幾歲都該打理自己，她說這道理其實很簡單，一個體面乾淨的人，會對自己有自信，且重視自己的，不僅自我形象變好，他人也不會有著非於常人的眼光對待，如老人家都是虛弱的、需要被幫助的，也會自然地與長輩互動。

國內也陸續有化妝療法的活動，幫助長輩重拾對自己的自信，袁瑋說，只要是有社交性的活動，都有助於延緩大腦老化，不過，當大腦已經生病了，像是罹患失智症後，開始會降低對外界的注意力，鑑別美醜的能力也會降低，原本腦中有10台機器齊力運作，因失智症僅剩下5台機器，使其認知有限發揮。

若是失智症的患者，幫忙他們打理好外貌，是否能改善病情，袁瑋說，當然會有幫助，特別是對心理狀態，每個人都喜歡美與乾淨，即使失智患者失去美醜的鑑賞能力，但只要乾淨舒服，都是對長輩有幫助的。

先前也有些活動是年輕人與長輩交換衣服穿，這樣的活動能幫助世代間的溝通，王志元說，每個人對美的定義不同，長輩也是，即使年輕人與長輩互換衣服，長輩不會因為這樣就開始採取年輕人的打扮，心態變得年輕，畢竟長輩仍有屬於自己的社交圈，總是穿得太華麗或是豔麗，也會造成社交融合的障礙，還是做自己最開心的樣子最好。