阿嬤每天餵童看手機 4歲男童近視650度

2019-04-25 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



世界衛生組織（WHO）首度公布電子螢幕衛教指南，2歲下幼童不應接觸任何電子螢幕，2到5歲孩童每天最多限制在1小時內。過度使用3C產品已讓臨床上出現許多個案，1名年僅4歲的男童，每天長時間使用手機，近視飆破650度，某天喊著看不清楚，就診才發現視力已嚴重受損。

三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文說，該名案例是他收治過最小的案例，2年前，該名男童就診時，年僅4歲，家長礙於工作，將孩子托送給爸媽帶，爸媽為了不讓男童哭鬧，天天讓男童玩手機、看影片，隨男童高興要看多久就多久，直到男童返家後，常說看不清楚，檢查才發現近視已經到了650度。

呂大文表示，國外曾有研究，初生的老鼠與成年老鼠進行實驗，每天暴露在藍光的環境中，初生的老鼠兩周後，出現黃斑部病變，分析原因為眼睛組織薄，藍光容易透入；他說，使用3C最擔心的問題是「近距離」使用，馬上會發生的是近視，長期暴露在高藍光的電子螢幕下，約10年，黃斑部就會提早病變，而黃斑部病變是一種不可逆的疾病，只能延緩惡化。

早在WHO公布指南之前，歐盟（EU）已多次提倡，且年齡的建議更拉升到6歲以下都不該接觸電子螢幕，呂大文表示，WHO建議在2歲以前，其實與上述提及的研究有關，老鼠年齡若換算人類年紀，大約是2歲左右，才有此建議。

他也呼籲，每年的寒暑假都是假性近視的高峰，短時間大量使用3C也會造成視力受損，雖說是假性近視，但弄假成真的案例也比比皆是，呼籲家長千萬要提醒並多帶孩子到戶外，別長時間窩在家中玩手機。