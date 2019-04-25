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台中學生跳樓案 教部：校方先送自殺通報 才送霸凌通報

2019-04-25 19:18聯合報 記者章凱閎╱即時報導

台中市一所國中14歲男學生疑受同儕霸凌，22日上午從學校4樓一躍而下，雙腳骨折變形，目前正在醫院治療。但教育部學特司司長鄭乃文今表示，教部目前掌握資料，學校在22日上午11時15分發出「自殺通報」，下午5時20分才發出「霸凌通報」；若導師事前知悉班內有霸凌情勢、卻未通報，則違反「校園霸凌防制準則」。

據了解，墜樓男學生的阿姨今天在爆料公社指出，她的姪子長期被班上3名同學言語、肢體霸凌，還在全班面前被指控：「你爸爸有愛滋，所以才會生出你這個愛滋同性戀！」且姪子早已向班導師多次發出求救信號，導師卻說：「這種事就算你媽媽來學校，老師也沒辦法處理。」

對此，鄭乃文表示，依據「校園霸凌防制準則」第9條，教師應主動關懷及調查學生被霸凌情形，必要時送學校防制校園霸凌因應小組確認。他也說，若這名導師確如男同學家屬所言，隱匿、未通報班上霸凌情形，則可能違反相關規定。

鄭乃文指出，目前該校因應小組已決定成立調查小組，了解事件來龍去脈。不過，教育部學特司校安科科長陳宗志表示，在此案中，校園霸凌「調查小組」，調查範圍主要針對學生之間是否有霸凌情形，而無關導師在班級管理、霸凌通報上的缺失。

教育部國教署人事室主任邱東坡則解釋，若教師得知霸凌事件，卻未通報，依現行規定，將由校長召集校內相關代表，視情節輕重，決定後續處理方式。情節為輕者，案件將送「教師成績考核委員會委員」，依決議處以申誡、記過、記大過；重者則送教評會，依決議解聘、停聘或不續聘該教師。

師藝司司長鄭淵全則表示，此次「教師法」修法，意在處理不適任教師；未主動通報霸凌、違反法令的教師，也在不適任教師的討論範疇。若未來教師法修法通過，也可能影響相關事件的處理程序。

霸凌教育部愛滋

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