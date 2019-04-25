高雄人衝！「無印良品」巨蛋門市也有刺繡工房，懶骨頭沙發限量特價快買

2019-04-25 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



繼台南店之後，高雄最大的MUJI無印良品巨蛋門市也重新改裝開幕，引進刺繡工房、自助咖啡機、生活選書等多項服務，還有南部獨家限定的MUJI Labo服飾系列，即日起至5月1日於MUJI無印良品巨蛋門市當日單筆消費滿1,000元，即可獲得高雄在地店家「榮泉汽水」合作的獨家限量彈珠汽水一瓶，限量2,000瓶送完為止。

位於漢神巨蛋購物廣場3樓的MUJI無印良品巨蛋門市，改裝後空間擴增至300坪，除了使用古材、鐵板與土牆之外，也特別採用水泥地板與木質地板，區分服飾與生活雜貨空間的氛圍；同時考量到親子客群及行動不便者的服飾試穿需求，特別擴大試衣空間，並改為布簾式門簾。

MUJI無印良品巨蛋門市全新的刺繡工房，讓消費者可在門市購入的布製品加入喜愛的刺繡圖案，另外也提供家具配置顧問IA、服飾造型顧問SA、體驗服務顧問EA等服務，家具配置顧問小從整理收納與商品選擇、大至空間整體諮詢皆可推薦適切的生活提案，服飾造型顧問可針對個人膚色、髮色與體型提供最適合的風格與穿搭提案，體驗服務顧問則透過食品、保養、香氛及文具事務用品等體驗活動，協助尋找適切的商品。

店內的生活選書以穿搭、居住空間設計及親子共讀為主題，並設有自助咖啡機，提供美式咖啡、拿鐵、熱巧克力等，售價35～40元。