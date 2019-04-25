對抗ADHD有新招 貼片取代藥物

2019-04-25 17:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



ADHD發現新式療法，學者研發含有低水平的電脈衝額頭貼片，預計與現行處方藥成效差不多、但少很多副作用。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

一直沒有針對性處方藥的注意力不足過動症(ADHD)最近有了新發現，美國食藥署（FDA）日前批准非侵入性、非藥物性的醫療技術eTNS，這款技術將透過貼片貼在兒童的額頭上，並提供低水平的電脈衝。學者指出，eTNS所用的原理是透過電脈衝影響三叉神經，能讓注意力不全的兒童集中注意力，副作用遠比過往的利他能等藥物還少。

未來治療方向

根據《CBS廣播電台》報導，FDA日前批准首例治療患有ADHD幼童的技術eTNS，這項技術不只非藥物性、非侵入性，所產生的副作用比起過往常用的處方藥（如利他能、Adderall等興奮藥物）都還少，被認為是未來最佳的治療方向。

學者指出，eTNS的原理是用安全性的低水平電脈衝，透過貼片浮貼在兒童額頭，刺激顱神經中的三叉神經，得以增強傳到大腦的想法和思維訊號，換言之，就是讓患有注意力不集中的兒童能「瞬間」集中注意力，透過臨床實驗，其成效與使用興奮劑類似。

只有輕微副作用

過往利他能等興奮劑是可以刺激中樞神經系統，成效也相當顯著，但副作用包含厭食、生長不良及心血管副作用，反觀eTNS，雖然目前臨床樣本數算少，但最大的副作用僅是嗜睡、疲勞等，比較起來較輕微，不過仍需要更多案例佐證。

權威醫療網《陰影醫學》報導，學者納諾魯指出，ADHD在美國幼童身上機率不低，約有5到10%的美國兒童患病，據2016年全國兒童健康調查，估計有610萬名兒童有ADHD症狀，因此這項研究的完善刻不容緩，畢竟ADHD通常會伴隨著其他精神疾病，例如焦慮症或情緒障礙，若eTNS未來真的能從根本解決兒童患有ADHD的問題，對美國兒童健康來說是一大邁進。

【更多精采內容，詳見 】