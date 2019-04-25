人生不留遺憾 伊甸專車替身障者圓旅遊夢

2019-04-25 17:31 中央社 台北25日電



在一般人眼中，出遊是再正常不過的事，但對身障者而言，單單踏出家門就是一大挑戰。為了讓身障者也能一圓旅遊夢，伊甸基金會推出圓夢專車服務，讓身障者人生不留遺憾。

伊甸基金會今天舉辦圓夢憩旅專車服務啟動記者會，伊甸基金會董事尹可名表示，對於失能者、重度身障者而言，想踏出家門就得面臨交通便利性、無障礙設施完善程度等重重挑戰，想旅行更是難上加難。

根據衛生福利部身心障礙者生活狀況及需求調查，身障者外出活動的比例隨年齡增加而減少，其中又以失智症及多重障礙者最少出門，每5人就有1人每月出門不到1次；調查也顯示，身障者的交通方式以親友開車或騎車接送為主，近6成身障者沒有使用公共運輸工具。

同樣身為身障者家屬的台南市前社會局長曹愛蘭說，她的妹妹曹愛芬是帕金森氏症患者，罹病後只能靠輪椅行動，加上肌肉僵硬、嘴巴無法闔上，不論吞嚥或連喝水都得格外小心，漸漸連口語能力都失去，只能透過溝通板拼音和外界對話。

曹愛蘭表示，以前原本會帶著妹妹到戶外走走，但因先生罹患黃斑部病變，不敢再開車，出遊對姊妹倆來說成了件奢侈的事，得知伊甸基金會提供圓夢憩旅服務後，姊妹倆終於能再次出遊，一起到海邊坐坐、聽著海浪聲，陪曹愛芬思念她遠在美國的兒子。

伊甸基金會無障礙創新服務中心主任杜重慶表示，自由行動是每個人的基本權利，伊甸耗時2年募集車輛並與車廠溝通，將車輛改裝成無障礙設備，讓失能者及重度身障者也能完成一趟最想去的旅程。

杜重慶指出，伊甸圓夢憩旅服務將提供接駁服務，讓無法自行或透過家屬協助使用一般大眾交通工具、復康巴士及其他無障礙交通工具的安寧病友、重度身障或失能的經濟弱勢者，也有機會走出家門。

伊甸基金會表示，目前服務範圍包含桃園市、台北市、新北市、基隆市以及宜蘭縣，報名後將由專業社工人員針對申請者的經濟、身障狀況、外出地點等評估及估價，通過後即可安排旅程。