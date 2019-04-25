「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



新店的朋友們久等了！籌備多時的IKEA宜家家居新店店即將於5月16日開幕，今天（4月25日）邀請40位粉絲到場舉辦安椅Party，由大家親手組裝未來餐廳要使用的餐椅，並且刻上自己的名字，是IKEA第一次舉辦入境隨俗的入厝儀式；IKEA新店店的瑞典餐廳也首度曝光，寬敞舒適的空間採用大片落地窗，是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA餐廳，戶外更連結陽光運動公園廊道，不論逛店或是休閒運動的人都能擁有全新體驗。

IKEA在全台共有台北敦北、台北新莊、桃園、台中、高雄等5家門市，新店店為第6間門市，進駐捷運松山新店線小碧潭站的美河市共構商圈，占地三、四樓，是目前距離捷運站沿線最近的分店，加上鄰近國道三號快速道路，交通相當便利，不僅新店在地人相當期待，就連鄰近大台北區域的消費者也十分關注。

台灣傳統入厝時有安床習俗，IKEA新店店特別在開幕前舉辦「安椅」儀式，開放報名短短兩周就湧入7千多人報名，最後選出的40名來自新店、中永和、景美文山、汐止、台北，甚至有人從宜蘭專程而來，也有不少全家大小出動，在店內忙著拍照，對於成為第一批到店的幸運兒相當興奮。