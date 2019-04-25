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《我們的青春，在台灣》：一場與自己的直球對決

「IKEA新店店」餐廳有河濱公園景觀 5月16日開幕

2019-04-25 17:22聯合報 記者陳立儀╱即時報導

新店的朋友們久等了！籌備多時的IKEA宜家家居新店店即將於5月16日開幕，今天（4月25日）邀請40位粉絲到場舉辦安椅Party，由大家親手組裝未來餐廳要使用的餐椅，並且刻上自己的名字，是IKEA第一次舉辦入境隨俗的入厝儀式；IKEA新店店的瑞典餐廳也首度曝光，寬敞舒適的空間採用大片落地窗，是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA餐廳，戶外更連結陽光運動公園廊道，不論逛店或是休閒運動的人都能擁有全新體驗。

IKEA在全台共有台北敦北、台北新莊、桃園、台中、高雄等5家門市，新店店為第6間門市，進駐捷運松山新店線小碧潭站的美河市共構商圈，占地三、四樓，是目前距離捷運站沿線最近的分店，加上鄰近國道三號快速道路，交通相當便利，不僅新店在地人相當期待，就連鄰近大台北區域的消費者也十分關注。

台灣傳統入厝時有安床習俗，IKEA新店店特別在開幕前舉辦「安椅」儀式，開放報名短短兩周就湧入7千多人報名，最後選出的40名來自新店、中永和、景美文山、汐止、台北，甚至有人從宜蘭專程而來，也有不少全家大小出動，在店內忙著拍照，對於成為第一批到店的幸運兒相當興奮。

IKEA宜家家居台灣區副總經理艾斯本（Hugo Asplund）表示，今年是IKEA在台灣的25周年，IKEA有超過8,500項商品，需要有足夠的賣場空間、足夠的停車空間與方便的交通，新店店是在大台北地區的第三家店，位在交流道旁邊，不僅開車方便，與小碧潭捷運站共構更能提供便捷的消費體驗；新店店店長Peter透露，從一年多前進駐工地開始，就有許多鄰居在窗邊或圍籬偷看，熱心詢問何時開店，安椅儀式會將粉絲親手組裝並刻上名字的餐椅留在現場，與大家創造共同的美好回憶，5月16日開幕後更希望能跟在地居民成為一家人。

IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。記者陳立儀／攝影
IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。記者陳立儀／攝影
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粉絲們親手組裝NORRARYD吧台椅，在IKEA新店店刻畫美好回憶。圖／IKEA...
粉絲們親手組裝NORRARYD吧台椅，在IKEA新店店刻畫美好回憶。圖／IKEA提供
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IKEA新店店首度舉辦開幕前入厝安椅活動。圖／IKEA提供
IKEA新店店首度舉辦開幕前入厝安椅活動。圖／IKEA提供
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IKEA新店店的瑞典餐廳相當寬敞。記者陳立儀／攝影
IKEA新店店的瑞典餐廳相當寬敞。記者陳立儀／攝影
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IKEA新店店熱鬧舉辦入厝安椅活動，並預告5月16日正式開幕。圖／IKEA提供
IKEA新店店熱鬧舉辦入厝安椅活動，並預告5月16日正式開幕。圖／IKEA提供
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IKEA新店店的瑞典餐廳戶外連結陽光運動公園廊道。記者陳立儀／攝影
IKEA新店店的瑞典餐廳戶外連結陽光運動公園廊道。記者陳立儀／攝影
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IKEA新店店將於5月16日正式開幕。圖／摘自IKEA新店店粉絲團
IKEA新店店將於5月16日正式開幕。圖／摘自IKEA新店店粉絲團
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粉絲們親手組裝NORRARYD吧台椅，在IKEA新店店刻畫美好回憶。圖／IKEA...
粉絲們親手組裝NORRARYD吧台椅，在IKEA新店店刻畫美好回憶。圖／IKEA提供
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IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。記者陳立儀／攝影
IKEA新店店是唯一擁有河濱公園景觀的IKEA瑞典餐廳。記者陳立儀／攝影
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IKEA新店店邀請粉絲同樂，組裝餐椅並刻下自己的名字。圖／IKEA提供
IKEA新店店邀請粉絲同樂，組裝餐椅並刻下自己的名字。圖／IKEA提供
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網紅花花、Amber參加IKEA新店店安椅活動，親手組裝刻有自己名字的餐椅。記者...
網紅花花、Amber參加IKEA新店店安椅活動，親手組裝刻有自己名字的餐椅。記者陳立儀／攝影
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