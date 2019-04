不生孩子是婦女不負責任? 亞洲人口研究權威來台分享

2019-04-25



台灣生育率極低,少子化問題嚴重,然而,不生孩子是婦女「不負責任」還是社會制度出了問題?那些處理有方的國家,怎麼設計長照、健保、醫療、教育資源、性別平等、勞動政策等制度。

龍應台文化基金會5月26日將邀請香港科技大學人文社會科學學院副院長貝斯圖(Stuart Gietel-Basten)以「不生孩子是國安問題嗎? 從台灣和亞洲『少子化』現象談起」為題,從社會政策、文化、性別等角度,審視亞洲各國的人口問題以及少子化現象。聯合報系「願景工程」擔任合作夥伴。

貝斯圖長期研究亞洲人口問題以及因應對策。他在南華早報撰寫多篇關於亞洲及中國大陸人口問題等相關評論,著有《為什麼人口問題很重要?》(Why Demography Matters 2017)、《亞洲家庭人口比較研究》(Family Demography in Asia: A comparative analysis of fertility preference, 2018)、《亞洲人口問題》(The Population Problem in Pacific Asia, 2019)。

本場沙龍由台灣大學政治系副教授劉康慧主持,活動全程以英語進行,不備翻譯。

不生孩子是國安問題嗎? 從台灣和亞洲『少子化』現象談起

講者:貝斯圖 香港科技大學人文社會科學學院副院長

主持人:劉康慧 台灣大學政治系副教授

時間:2019年5月26日14:00-15:30

地點:台灣金融研訓院 2樓菁業堂(台北市中正區羅斯福路三段62號2樓)

報名:http://www.civictaipei.org/registration.php