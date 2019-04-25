不生孩子是婦女不負責任？ 亞洲人口研究權威來台分享

2019-04-25 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



台灣生育率極低，少子化問題嚴重，然而，不生孩子是婦女「不負責任」還是社會制度出了問題？那些處理有方的國家，怎麼設計長照、健保、醫療、教育資源、性別平等、勞動政策等制度。

龍應台文化基金會5月26日將邀請香港科技大學人文社會科學學院副院長貝斯圖（Stuart Gietel-Basten）以「不生孩子是國安問題嗎？ 從台灣和亞洲『少子化』現象談起」為題，從社會政策、文化、性別等角度，審視亞洲各國的人口問題以及少子化現象。聯合報系「願景工程」擔任合作夥伴。

貝斯圖長期研究亞洲人口問題以及因應對策。他在南華早報撰寫多篇關於亞洲及中國大陸人口問題等相關評論，著有《為什麼人口問題很重要?》（Why Demography Matters 2017）、《亞洲家庭人口比較研究》（Family Demography in Asia: A comparative analysis of fertility preference, 2018）、《亞洲人口問題》（The Population Problem in Pacific Asia, 2019）。

本場沙龍由台灣大學政治系副教授劉康慧主持，活動全程以英語進行，不備翻譯。

不生孩子是國安問題嗎？ 從台灣和亞洲『少子化』現象談起

講者：貝斯圖 香港科技大學人文社會科學學院副院長

主持人：劉康慧 台灣大學政治系副教授

時間：2019年5月26日14:00-15:30

地點：台灣金融研訓院 2樓菁業堂（台北市中正區羅斯福路三段62號2樓）

報名：http://www.civictaipei.org/registration.php