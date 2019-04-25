長期電銲加日照工作 43歲勞工罹患白內障評為職業病

2019-04-25 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



從事輸送帶電銲維修工作28年的林姓民眾，多年前雙眼開始出現視力模糊，診斷為「雙眼後囊下性白內障」接受白內障摘除及水晶體植入手術，因而停止工作無收入，經花蓮慈濟醫院評估，診斷為職業病。並協助申請勞保局職業病相關給付，林目前已領取到3個月的職業病傷病給付，慈濟醫院建議勞工若懷疑工作造成身體不適，可到職業傷病防治中心諮詢。

花蓮慈濟醫院職業醫學科暨東區職業傷病防治中心主任劉鴻文表示，白內障罹患者多為退化性疾病，一般發生於60歲以後；但林姓病患發病時年僅43歲，因此考量是否是工作長期雙眼直接暴露在紫外光、紅外光下造成。

劉鴻文指出，根據完成工作內容調查，林姓民眾除每日至少3小時實際從事電銲強光作業外，因維修的作業機台位於室外，在夏季每日近6小時暴露在豔陽日照下，更容易加重眼部症狀。

劉鴻文除開立職業病評估報告，診斷林姓民眾眼疾為職業疾病之外，東區職業傷病防治中心團隊並協助申請勞保局職業病相關給付，林目前已領取到3個月的職業病傷病給付；復工後，使用職災門診單持續追蹤恢復情形，藉由勞保醫療給付減輕負擔。劉鴻文也在門診衛教，教導林姓民眾正確使用護目鏡等工作防護，避免返回工作後疾病復發。