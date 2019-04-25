宜蘭消防局提醒 電風扇久放再用注意馬達不要卡卡

2019-04-25 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



天氣熱了，電風扇消暑，但宜蘭縣消防局今天提醒，電風扇若長久放置後再使用，扇葉轉動容易不平順，若仍勉強運轉，可能造成卡死不轉，使線圈過熱而起火，一旦馬達故障起火，易燃的塑膠外殼成延燒物，塑膠在燃燒過程中會滴燃，造成火勢延燒，因此，清潔電風扇，除了扇葉、網子上髒汙，不要忽略馬達平順轉動與保養。

宜蘭縣消防局今天指出，經統計，台灣火災案件中，電氣火災因素高居起火原因第1名，除一般常見的除濕機、電暖器起火，還有一項易因故障而引起火災的電器，就是夏季家庭必備的電風扇。

消防局表示，一般人清潔電風扇，僅清潔扇葉、網子上髒汙，卻忽略觀察馬達是否能平順轉動，經過秋冬季長久放置後再使用，扇葉轉動易出現不平順的情形，若仍勉強運轉，可能造成卡死不轉，使線圈過熱而起火，一旦馬達故障起火，易燃的塑膠外殼即成了最好的延燒物，塑膠在燃燒過程中會產生滴燃現象，造成火勢無法控制與擴大延燒。