2歲兒3C不宜？ 專家：無直接證據

2019-04-25 16:07 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



世界衛生組織首度提出與幼童看螢幕的建議，聲稱2歲前的幼童看3C時間須受限制。 圖／ingimage 分享 facebook

世界衛生組織（WHO）首度針對幼童使用3C產品提出建議，認為盡量別讓孩子不動地坐在螢幕前。撰寫該指南的學者威拉姆森表示，幼童久坐的時間應該用來看書；但這項建議被英國皇家兒童學院駁斥為沒根據，因為沒有研究證明，限制看螢幕時間與幼童健康相關。

各國學者看法不同

根據《英國廣播公司》報導，世衛組織日前提出健康新指南，建議2歲到4歲的幼童一天頂多用1小時的3C產品，並得有10到13小時的睡眠時間；而2歲以下到嬰兒不建議看螢幕，也不能保持不動超過一小時（即綁坐在娃娃車或是躺椅等）。

加拿大和美國官方都有類似看法明訂於嬰兒健康指南，美國是建議兒童在1歲半前不要接觸3C產品螢幕，加拿大則是建議2歲以前，但英國皇家兒童健康局則持有不同意見，學者戴維表示，限制螢幕使用時間與嬰兒潛在不健康因素根本無關，目前未有類似的研究數據能支持此說法。

新指南建議被滑坡曲解

新指南之所以引起學者不同意見，是因為命題已受到滑坡理論影響（指因果推論越來越偏），據《亞洲新聞網》報導，由於過去40年來，世界肥胖兒童與青年的人數增加10倍，達到1.2億人，過重在往後將導致糖尿病、高血壓等疾病，因此，這項指南原本的理論基礎是「不活動會增加死亡風險」，與3C產品無關。換言之，新指南著重的點並非是幼童看多久螢幕，而是不能不活動待在原地。

若觀該指南作者威拉姆森的完整說法，他是呼籲父母應該把握幼童不活動的時間，盡量讓這些時間過得「高質量」，例如陪著孩子看書等。英國專家史密斯也表示，這項研究不是要讓父母被搞混，其實看不看3C產品螢幕根本不可能有明訂標準，畢竟個體嬰兒本就有差異，重點只是不能放著嬰兒「長時間不動」待在同個地方而已。

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