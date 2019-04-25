美國農業部貿易團來台賣農產 教我們的三件事

2019-04-25 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



美國農業部貿易訪問團22日至25日訪台，主要是銷美國的農產品，23日上午拜會農委會，主動提及萊克多巴胺美豬議題，昨天也參觀了中華穀類食品工業技術研究所，了解台灣消費需求。

中華穀類食品工業技術研究所研究發展組長蘇梅英表示，美國貿易團來台行銷美國農產品，想了解如何使用開發「符合台灣需求」的產品，了解台灣市場。

蘇梅英表示，從這次美國農業部率團來台，以及過去幾年美國各州農民組織代表來訪的頻率顯示，台灣是美國重要的農產品貿易夥伴，台灣一年進口140萬公噸美國小麥（與台灣自產的稻米量相當 ）、250萬噸的大豆以及 450萬噸的玉米，美國的農產行銷策略是成功的。

她表示，看看別人國家級的行銷策略，有些可以提供國內參考：

1、到標的國成立駐地協會：比如小麥協會、穀物協會、黃豆協會等，提供在地研究單位計畫資源進行原料開發利用，以符合該國需求產品類型及技術，加速擴散到產業，也不吝出錢出力訓練產業人才，辦交流辦比賽辦市場推廣。 2、帶領農民組織來台直接瞭解原料需求：比如市場要什麼規格，鮮食或加工用？面對面直接了解 ，直接選育品系栽植，種植出來後 ，再透過當地研究單位分析研發測試確認可行 ，投注經費推廣 。 3、分級與素材應用規格建立：好的原料怎麼用很重要 ，產業或消費市場要的是質與量穩定的原料跟產品。為維護穩定品質 ，美國投注資源，建立應用規格 ，使不同生產系統適用不同素材規格，業者各得其所 ；用了好用，把標準作業程序SOP建立起來，需求就固定了。

蘇梅英說，沒有不好的原料，只有會不會用，是不是用在合適的地方。外國人很會運用，先協助你起頭、研發、提供適當原料測試、幫你訓練人才，還作市場行銷，這樣成功機率怎會不大 。