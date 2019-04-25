電子菸危害更烈 醫師提醒致病風險

2019-04-25 15:36 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台大醫師郭斐然25日表示，電子菸、加熱菸等新興菸品比一般菸品更傷害人體。（photo on Pixabay） 分享 facebook

「電子菸及加熱煙並不如菸商說的減低菸害，反而更加重菸癮。」台大醫院家醫部主任醫師郭斐然25日指出，網路上密集流竄的電子菸及加熱菸，因菸商宣傳有助戒菸，使未成年人趨之若鶩，但他表示，這些新興菸品中的尼古丁含量更甚於傳統紙菸，不僅增加心血管疾病風險，也容易增加過敏、哮喘及等疾病。

電子菸傷害更劇

郭斐然指出，在有抽菸習慣的族群中，約有近8成有戒菸念頭，常輕信菸商在Google、FB等社群網站或公開社團的廣告分享，認為抽電子菸及加熱菸有助降低菸害。但其實新興菸品內含乙醛、甲醛等有毒物質，尼古丁含量也較紙菸高，過度吸入人體易導致肺部疾病、過敏、哮喘等症狀，心肌梗塞的機率也比一般人高出1.8倍，風險等同於糖尿病患者。

此外，目前世界衛生組織也強調，並沒有證據顯示有任何新興菸品有助戒菸，如果有的話直接寫「無害」即可，何須強調「減害」？美國癌症協會也指出，電子菸具有高度濃縮的尼古丁，反而更加劇成癮症狀，且研究發現，若有一名青少年吸食電子菸，將影響80名青少年開始使用，造成的危害強於一般菸品。

網路傳佈 刑責甚重

董氏基金會執行長姚思遠表示，新興菸品正以1傳10、10傳百的方式急遽擴散，光是單一FB社團，一天就有上百則販賣新興菸品的訊息，甚至能在Google地圖上搜尋販售店點，目前董氏已代替家長向衛生局檢舉，移除相關廣告，也呼籲政府立即修訂《菸害防制法》律定禁止新興菸品。

他指出，目前對於電子菸的管理，若製造、輸入未經《藥事法》查驗登記的含尼古丁菸品，最高可處10年有期徒刑，併科罰金1億元，即便只是販售或陳列，仍可處7年以下有期徒刑及併科罰金5000萬元。目前基金會已接到超過5千5百通檢舉電話，政府一定要盡速解決未臻完善的法令。

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