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健身不能只練肌力 研究：爆發力可延壽

2019-04-25 15:39台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

訓練肌力固然重要，但肌肉爆發力是延長壽命關鍵。圖／ingimage
訓練肌力固然重要，但肌肉爆發力是延長壽命關鍵。圖／ingimage
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訓練肌力(muscle strength)固然重要，但肌肉爆發力(muscle power)是延長壽命關鍵！爆發力與肌力的不同之處在於，爆發力與運動過程中產生的力與速度（作功率）有關。例如，能舉起多重的物品跟肌力有關，而在有限的時間內能將物品舉多少下，則跟爆發力有關。

過去的研究往往聚焦於肌肉力量與壽命長度的關係，但巴西里約熱內盧運動醫學診所研究和教育主任近期對肌肉爆發力與壽命長度之關係，發表了最新研究結果。

據《每日科學》報導，該研究在2001到2016年間招募了3878名41-85歲之間的非運動員，讓他們進行站立上提運動，進行肌肉作功率的測試。在緩緩增加負重兩到三次，到達他們所能負荷的極限時，計算找出最高功率值，接著除以體重算出每公斤體重的作功率。

在中位數為6.5年的追蹤期間，有10％的男性和6％的女性死亡。結果顯示，依性別看，最大作功率數值低於所有人當中中位數的參與者，比起數值高於中位數的參與者，男性的死亡率高出4-5倍，女性的死亡率則高出了10-13倍。

主導研究的教授建議，醫生應開始考慮測量患者的肌肉力量，並提供力量訓練的建議。據《每日醫學新聞》報導，在健身房健身時，多數人聚焦於舉重的次數而非速度，其實，兼顧速度與次數的訓練，才是對身體最好的方式。

該教授教導訓練肌肉力量的方法是，選擇重量之時，不該太輕或太重。舉重時做1至3組，每組重複6到8次。將重物快速舉起慢慢放下，組與組之間也要休息。另外，上半身跟下半身的運動都要兼顧，每次做的運動種類也可以稍作變化，以避免無聊及倦怠。

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健身死亡率患者

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