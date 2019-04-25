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墾丁軟珊瑚發現7新種 已知種類數冠全台

2019-04-25 15:15聯合報 記者潘欣中╱即時報導

全球少數研究八放珊瑚（俗稱軟珊瑚）的台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳，前年協助完成東沙環礁海域八放珊瑚調查並出版分類圖鑑後，再以2年時間完成墾丁國家公園海域八放珊瑚總調查，又發現7種新種，分別以發現地「墾丁」、「恆春」、「南灣」、「砂島」命名，已知種類增至212種，比東沙環礁海域的119種更多，現居台灣之冠。

墾管處說，墾丁國家公園海域石珊瑚和軟珊瑚種類過去調查超過500種，俗稱軟珊瑚的八放珊瑚，對潛水愛好不陌生；但之前對該族群種類的認識卻少之又少，墾丁海域尚未完整掌握八放珊瑚的種類與分布，前年特別委託戴昌鳳團隊總調查，最困難的不是潛水下海取樣，而是事後繁瑣的分類和基因鑑定工作，調查工作耗時2年。

墾管處說，戴昌鳳在墾丁國家公園海域蒐集各種八放珊瑚，有系統地進行形態及基因序列等科學性分類鑑定，又發現7種新種，包含墾丁羽珊瑚、南灣雪花珊瑚、南灣葇荑軟珊瑚、墾丁肉質軟珊瑚、歐德雷厚葉軟珊瑚、砂島錦花軟珊瑚及恆春骨穗軟珊瑚等7種，已知軟珊瑚種類增至212種（3目5亞目17科46屬），種類數目前全台。

墾管處表示，全世界研究八放珊瑚的學者專家屈指可數，相關知識與技術較不普遍，參考資料也少，使得這類生物的調查研究及資料分析工作格外困難；4月27日「珊瑚礁生態保育週活動」特邀戴昌鳳教授演講與八放珊瑚擦出火花的故事，歡迎民眾往聆聽。

台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳以2年時間完成墾丁國家公園海域軟珊瑚總調查，又發現7...
台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳以2年時間完成墾丁國家公園海域軟珊瑚總調查，又發現7新種，圖為新命名的恆春骨穗軟珊瑚。圖／墾管處提供
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珊瑚墾丁

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