實境體感場所 北市：遊戲內容未分級違規多

2019-04-25 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市政府今天公布查核6間知名VR及AR實境體感場所結果，有2間販售無履約保障禮券、3間未符合遊戲軟體分級規定，除要求業者立即停止販售禮券，並依兒少法等規定函送裁處。

台北市法務局今日上午召開記者會，主任消保官何修蘭說，目前VR(虛擬實境)及AR(擴增實境)場所成風潮，為確保消費者權益，從3月14日至4月17日，抽查北市6間實境體感場所。而聯合稽查小組查核6間業者，其中2間販售預付型禮券卻無履約保障，3間遊戲軟體內容未分級，違反兒童及少年福利與權益保障法規定，1家未辦理公安申報，但室內空氣品質、消防安全、菸害防制皆合格。

其中，三創園區內的VIVELAND VR虛擬實境樂園現場5款遊戲未依遊戲軟體分級管理辦法標示法定情節名稱，其中1款遊戲現場經輔導改善完成，販售的禮券也無履約保障，現場輔導立即停止販售。維亞娛樂有限公司 VAR LIVE 台北西門旗艦店公安未申報，市府建築管理處於4月17日發函限期1個月內辦理公安申報。

歡樂國際有限公司歡樂 VR 京華城店部分幾款遊戲分級標示與訪視結果有出入、未依遊戲軟體分級管理辦法標示法定情節名稱及警語。北市兒童新樂園 i-FUN HUB 哈鬥星球實境科技遊戲館也未依遊戲軟體分級管理辦法標示法定情節名稱、未依同法於明顯處標示警語。

何修蘭說，針對販售預付型禮券的業者，已要求立即停止販售，並撤掉廣告及文宣，而遊戲軟體標示未依規定，也會視違規情節狀況，處業者新台幣5萬元以上至25萬元以下或3萬元以上15萬元以下罰鍰，若未限期改善，會依行政程序裁處。