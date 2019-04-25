進場「修修臉」一笑便露餡？玻尿酸醫美微整眉角多

2019-04-25 16:44 聯合線上／ 楊順平



專業醫師教你如何挑玻尿酸！

對於經常做醫美微整形的人來說，玻尿酸為基本「修修臉」要素，但如果醫師經驗不足，填充物施打部位、深淺不對，或是對玻尿酸掌握度不佳，就可能「修過頭」。表情處於靜態狀況，還看不太出來異狀，但一笑可就原形畢露，一大坨蘋果肌往上隆出，極度不自然，很容易就被識破，被發現原來是進廠維修的「人工美女」…。

皮膚專科醫師許乃仁指出，為求年輕面容，藉由美容醫學注射玻尿酸，就能輕鬆撫平臉部淚溝、法令紋等紋路問題，並能改善臉頰凹陷狀況，這讓玻尿酸在醫美療程歷久不衰，成為愛美人士的最愛。但也有不少人在注射玻尿酸之後，臉部表情略顯不自然，在拍攝照片時還可透過修圖軟體來掩飾，但如想在網路社群、部落格裡放上影片，或是現實生活中，大笑、皺眉、做表情，出現動態表情時，就很容易露出破綻！

玻尿酸醫美微整眉角多，術後不能只靠用平面照片來評估成效！就連做動態表情都零死角才叫自然 圖／Shutterstock 提供 分享 facebook

而微整形後造成不自然的因素有很多，包括醫師施打的部位、玻尿酸特性，還有消費者在做完醫美療程後，是否遵照醫師指示保養，避免劇烈運動及碰撞等，而玻尿酸特性也會影響術後表情自然與否。不過隨著醫學進步，新型的女神[動態]玻尿酸成分已有所突破，質地變得更加柔韌，兼具良好的支撐力及拉伸力，可以讓臉部表情更加自然。許乃仁醫師表示，以「柔韌型」的女神[動態]玻尿酸為例，擁有專利動態優化技術OBT(Optimal Balance Technology)，透過特殊的製程，讓膠體有絕佳拉伸力，如同高強度拉力的彈簧，可以承受不同程度的拉伸，具備良好的支撐度。

此外，獨特的微導親膚科技可讓玻尿酸能與肌膚緊密貼合，除了眼周附近建議用小分子玻尿酸填補，其餘全臉部位皆適用，包括，鼻子、下巴、蘋果肌，可以消除法令紋、木偶紋等動態紋路，並豐盈組織與改善凹陷，使動態表情變得更柔和、自然，遠離術後「撲克臉」陰影。正因特殊成分及製程，加上微導親膚科技，讓動態玻尿酸注射至臉部後更有支撐力及拉伸力，皮膚專科醫師許乃仁指出，維持效果比現今市面上其他玻尿酸更久，女神動態玻尿酸台灣衛福部核可效果約可維持12至18個月。

如何延長玻尿酸微整形效果？皮膚專科醫師許乃仁建議，術後一週內避免重壓療程患部及進行高強度運動，避開高溫或冷熱溫差大的地方。此外，飲食均衡、生活作息正常，適度抒壓，盡量少熬夜，每天至少睡足七小時，「天天都能睡上美容覺，身心都不顯老」。

「做醫美微整，安全性仍是最大考量」許乃仁醫師說，曾經收治過玻尿酸施打後肌膚局部紅腫的個案，畢竟玻尿酸為外來物質，如果純度不夠，還有過多雜質以及蛋白質，就可能刺激免疫系統，造成發炎反應。即使玻尿酸已經上市20多年，臨床安全性相當高，許乃仁醫師建議在接受療程前，應先尋求經驗豐富的皮膚專科醫師評估，並應重視產品來源，選擇經美國FDA、歐盟CE及台灣衛福部TFA三重官方機構核可的產品，才能美得安心！