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茶園弟子的逆襲！最「潮」泡茶機 1.5個月集資近900萬，還取得HAX創投資金

2019-04-25 14:24聯合報 記者羅建怡╱即時報導

TEAMOSA，全名為 Tea from Formosa，由一群鑽研茶葉相關知識超過30年的團隊組成。品牌創辦人劉信宏（Irven）及劉怡君（Catherine）是一對在茶園長大的姐弟，在美國留學後創業，日前拿到全世界最大硬體公司ＨAX的第一筆資金，研發出TEAMOSA智慧泡茶機，在歐美市場反應熱烈，僅一個半月就集資超過29萬美金，今年返回台灣。

在美國矽谷發跡、累積3年海外市場經驗，TEAMOSA今年終於回到台灣。團隊觀察，台灣雖然是「茶飲王國」，市面上使用的茶葉卻僅有25%來自國產，加上民眾愛喝手搖飲，許多店家為節省成本，會使用添加香料的茶粉或是國產和進口的茶葉混合，讓民眾很難接觸到純正的在地原片茶。因此，團隊欲藉由智慧泡茶機翻轉大眾印象，一鍵茶道、APP控溫、出水口自動感應等創新科技，結合台灣傳統功夫茶精神，讓「泡茶」也能變很「潮」！

TEAMOSA創立初期為籌措研發機器的資金處處碰壁，於是回到美國尋求機會，卻意外得到全球最大的硬體加速器公司HAX的青睞，成功拿到第一筆創業資金，之後經歷美國、歐洲、新加坡、澳洲等海外市場洗禮，在Kickstarter上架僅一個半月，就集資超過890萬台幣。Irven表示，這台機器在美國的接受度非常高，主要是因為採用創新科技表現傳統功夫茶的精神，讓歐美人士比較能理解和接受。

TEAMOSA智慧泡茶機重返國內市場，特色包括一鍵搞定好茶，沖泡水溫從55度到100度、沖泡時間從3分鐘到7分鐘均可自由調整，只要設定好模組，一鍵按下就能泡出好茶。此外，也不綁定某種規格茶包，來自世界各地的茶都能掌控；擁有專屬APP介面，提供6款台灣經典茶種的沖泡模式，也可根據自己的喜好客製化時間和溫度。此外，這台也被稱為「懶人救星」，擁有自動感應出水、洗茶機器清洗功能，讓泡茶不再手忙腳亂。

平台也提供符合行政院評比優質製茶廠、無食品安全疑慮的茶葉，包括玄米烏龍、梨山烏龍、東方美人、蜜香紅茶、小葉種紅茶、凍頂烏龍等6款茶種。

TEAMOSA智能泡茶機於嘖嘖平台販售。圖／TEAMOSA提供
TEAMOSA智能泡茶機於嘖嘖平台販售。圖／TEAMOSA提供
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