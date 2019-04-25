摘除甲狀腺瘤不留疤 新式內視鏡更少併發症

2019-04-25 14:13 中央社 台南25日電



台南市一名37歲男子因甲狀腺腫瘤壓迫氣管需要開刀，因不想在外觀留下明顯疤痕，經醫師評估採用經下嘴唇內側的內視鏡手術以大幅減少併發症，術後恢復良好，順利返回工作崗位。

奇美醫學中心一般及消化系外科主治醫師陳漢坤今天在院內衛教宣導會中表示，這名病患因被家人發現脖子有腫脹情形就醫，檢查後發現頸部有兩顆分別直徑7公分和2公分的甲狀腺腫瘤，且已壓迫氣管，導致夜間睡眠品質不好，建議以手術方式治療。

陳漢坤表示，病患基於工作需求，不希望在頸部留下明顯疤痕。經評估後決定採用新式經口內視鏡甲狀腺手術，手術後外觀沒有留下任何傷口，恢復情況也很良好。

他說，傳統甲狀腺手術會在脖子前方留下一道4到6公分傷口。自內視鏡手術發展後，可把疤痕移到腋下、乳暈線、髮際線等較不顯眼的地方。但部分病人術後會有不敢穿無袖衣物、不敢綁馬尾、甚至被人詢問是不是接受隆乳手術等困擾。

經口內視鏡甲狀腺手術在口腔內下刀，病人外觀無疤，但陳漢坤指出，早期的經口內視鏡甲狀腺手術傷口位於舌頭下，真的要經過口腔動手術，手術難度高，容易傷到舌頭周邊的肌肉層，造成舌頭活動度被破壞。另外，疼痛感比傳統手術更大，也可能因破壞血管造成出血等併發症，很快就被醫界淘汰。

他指出，新式的經口內視鏡甲狀腺手術，傷口位於下嘴唇內側口腔黏膜。因口腔黏膜癒合能力極佳，恢復後幾乎沒有疤痕，也大幅減少手術併發症。

他說，這種手術必須使用到健保沒有給付的自費器械，因此費用會比傳統手術高。另外，手術準備時間及實際手術時間也會比較長，並非所有患者都適合接受，術前仍應由醫師仔細評估。