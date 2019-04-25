2分鐘15題 快速了解你是哪種性格

2019-04-25 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



資深演講口才教練劉仕祥推出《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書（時報出版），提供以下測驗，讓讀者分析自己和他人屬於4P性格類型中力量型（Power）、社交型（Popular）、和平型（Peace）、完美型（Perfect）哪一型，了解自己也了解別人。

書中附測試題共15題，每題共四個敘述，請從四個敘述中選擇最符合你的表現並打「√」，在全部試題完成後進行題數統計。 之後有說明。

01

▢1. 做一件事情下決心快，行動快，雷厲風行。

▢2. 喜歡做有趣的事情，為人充滿樂趣與幽默感。

▢3. 在任何衝突中都不易受干擾，保持冷靜。

▢4. 做事有節奏，完成一件事後才接受新事。

02

▢1. 行為外露，總給人一種強烈的想贏的欲望。

▢2. 喜歡展現自我，透過自我魅力來讓別人接受自己。

▢3. 關心別人的感覺與需要，易接受他人的觀點，不堅持己見。

▢4. 喜歡控制自己的內心情感，幾乎不向外人展露。

03

▢1. 反應快，思維敏捷。

▢2. 充滿激情、動力與興奮。

▢3. 約束自我情感，心態平和。

▢4. 安靜嚴肅，面無表情。

04

▢1. 對自己的能力很有自信，且經常向別人展示。

▢2. 不喜歡計畫，運用語言、人格魅力，鼓勵推動別人參與。

▢3. 容忍自己和別人的錯誤，冷靜且包容心強。

▢4. 事前喜歡做詳盡計畫，然後按計畫進行。

05

▢1. 做事自信，幾乎不會猶豫。

▢2. 隨性，不喜歡條例規定，不喜歡受約束。

▢3. 容易沒有主見，做事容易猶豫不決。

▢4. 有原則，不易妥協。

06

▢1. 天生的領導者，無論在什麼事情上都喜歡主導。

▢2. 喜歡到處走走，充滿生機，精力充沛。

▢3. 不願意主導，喜歡被領導。

▢4. 喜歡一個人獨處。

07

▢1. 強勢，讓人覺得不能改變。

▢2. 滔滔不絕的發言者，不是好聽眾，不會留意別人也在講話。

▢3. 易相處，易讓人接近。

▢4. 很少說話，除非工作需要。

08

▢1. 不能忍受別人動作慢，效率低。

▢2. 喜歡吸引人，喜歡成為焦點。

▢3. 穩定，工作節奏慢，說話慢。

▢4. 總是避免自己成為注意力的中心。

09

▢1. 自我評價高，認為自己是最佳人選。

▢2. 容許別人（包括孩子）做他喜歡做的事，為的是討好別人，讓人喜歡。

▢3. 性格中庸，無高低情緒，很少表露感情。

▢4. 儘管期待好結果，但往往先看到事物的不利之處。

10

▢1. 成就動機強，並為此而不斷工作。

▢2. 性格開朗，說話聲與笑聲總是能吸引別人注意。

▢3. 行動慢，不喜歡行動，安於現狀。

▢4. 孤獨離群，感到需要大量時間獨處。

11

▢1. 為人坦誠，內心毫不保留，坦率發言。

▢2. 為人樂觀開朗，相信任何事都會好轉。

▢3. 願意改變，只要別人意見合理，就會接受。

▢4. 會保留自己的意見，不輕易向別人表達。

12

▢1. 敢於冒險，敢於承擔責任。

▢2. 喜歡帶給別人歡樂，令人喜歡，容易相處。

▢3. 彬彬有禮，待人得體有耐心。

▢4. 做事井然有序，清晰有條理。

13

▢1. 獨立能力強，自我支持，自我鼓勵。

▢2. 需要旁人認同、讚賞，如同演藝家需要觀眾的掌聲、笑聲。

▢3. 避免矛盾，所以從不說也不做引起他人不滿與反感的事。

▢4. 喜歡以自己認定的標準來衡量事情。

14

▢1. 決心依自己的意願行事，不易被說服。

▢2. 喜歡開玩笑，忘情地表達自己的情感、喜好。

▢3. 容易被說服，被領導。

▢4. 喜歡深刻的談話，不喜歡膚淺的聊天或喜好。

15

▢1. 工作狂，努力推動工作，喜歡領導別人。

▢2. 喜好吵鬧的環境，出席各種宴會，結交各種朋友。

▢3. 喜歡安穩，不喜歡過於忙碌的工作和生活。

▢4. 偏安靜，不喜歡嘈雜。

現在，將題目按照得分進行相加，題號對應的性格類型分別是：「1」表示Power，力量型；「2」表示Popular，社交型；「3」表示Peace，和平型；「4」表示 Perfect，完美型。請記住，題數相加總數應該等於十五。你會發現：你幾乎四種性格都有。事實上，幾乎沒有哪個測試者是單一性格。而總數最多的那個性格類型，就是你的主導性格類型。比如，十五題中，你選擇了七個「1」，分數最高，那「1」就是你的主導性格。

透過行為特徵等要素來辨別

每一種性格類型的人都會有不同的行為特徵、外在表現、內在需求、說話方式、愛好等，透過對這些因素的了解，可以快速判斷對方是哪一種性格類型。

4P性格類型總體特徵

力量型／外向，有行動力，傲慢，堅決，有挑戰精神，直率，熱情， 精力旺盛， 不怕困難，敢於面對

社交型／外向，有影響力， 善於言辭，樂觀，有趣，靈活，富有想像力，反應迅速，注意力容易轉移

和平型／內向，可愛，親切友好，喜歡聆聽， 隨和，有耐心，忠誠，善於忍耐，情緒不外露