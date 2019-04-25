鋒面接近對流雲系發展旺盛 馬祖注意瞬間大雨和冰雹

2019-04-25 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布即時天氣訊息，鋒面接近對流雲系發展旺盛，即將影響馬祖地區，馬祖及鄰近海域注意瞬間大雨、冰雹、雷擊及強陣風。

白天台灣各地大多為晴到多雲，白天氣溫較高；午後僅東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。東南部有焚風發生的機率。