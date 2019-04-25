中研院發現：青春痘菌可用於治療氣喘

2019-04-25 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



造成青春痘的細菌可治療氣喘！中央研究院生物醫學科學研究所發現，經過處理的痤瘡丙酸桿菌可治療第二型先天免疫細胞（ILC2）誘發的急性呼吸道免疫反應，對於氣喘嚴重且使用類固醇出現抗藥性的患者而言是一大福音。研究成果上月刊登於國際期刊《過敏和臨床免疫學雜誌》。

中研院生醫所助研究員張雅貞說，氣喘是免疫細胞調控失衡的問題，過去認為Ｔ細胞是造成氣喘的主因，臨床上以吸入性類固醇加以治療。不過，有10%以上的患者會出現類固醇抗藥性反應，需要用越來越高劑量的類固醇才能壓住氣喘，生活品質大打折扣。

其實不只Ｔ細胞，第二型先天免疫細胞（ILC2）也會被環境中的塵蟎、黴菌誘發活化，傳遞氣喘發炎反應訊息，造成氣管收縮、黏液分泌亢進等症狀，更重要的是，它與類固醇抗藥性氣喘相當有關。

研究團隊嘗試透過免疫調控方法抑制這個類型的細胞增生，他們使用一種名為「痤瘡丙酸桿菌」的致青春痘菌，這個致青春痘菌的成分含有類鐸受體9（TLR9）的配體（CpG），能刺激分泌干擾素、活化自然殺手細胞，藉此抑制第二型先天免疫細胞（ILC2）傳遞的發炎反應訊息。同時，這個致青春痘菌具有生物可分解性，經處理後，對動物與人體相當安全。