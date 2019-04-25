媽媽每天洗床單洗到煩 醫師3解方治療10歲男童尿床

2019-04-25 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林就讀小學3年級10歲蔡小弟弟幾乎每晚都尿床，讓母親洗床單洗到煩。醫師診斷評估蔡小弟是「小兒夜間遺尿症」，經過改變不適當的生活習慣與接受藥物治療，蔡小弟半年後已不再尿床；專科醫師則建議，小兒尿床可從行為、鬧鈴與藥物3方面治療。

蔡小弟弟日前到成大醫院斗六分院泌尿科看診，跟著媽媽進入診間眼神怯懦，顯得極度不自在，蔡媽媽無奈地向醫師說，蔡小弟已10歲卻還是跟隔壁4歲小孩一樣快要每天都尿床，每天洗床單洗到讓人厭煩，說也不是、打也不是，相當困擾。

院泌尿科醫師翁涵育表示，蔡小弟弟是俗稱的「小兒尿床」，醫學上定義是超過5歲的孩童，在沒有泌尿或神經系統異常下，睡眠中有不自覺解尿若1星期超過2次，且連續3個月，就須考慮由小兒腎臟科或泌尿科醫師介入治療。

翁涵育說，夜間遺尿症的盛行率並不低，根據統計資料顯示，6到7歲的小朋友有10%會夜間遺尿，有5%會持續至10歲以上，就算是成年人也有1%的比率會尿床，男生比例高於女生。

她建議，治療方法可以從三方向第一是行為治療，需導正不適當的喝水及解尿習慣，大部分水分補充應盡量在晚餐前完成，限制睡前2到3小時的飲用水分，並避免含咖啡因或糖分高飲料。

家長可適時提醒養成定時解尿習慣，並切記不要因為尿床而責罵小孩，也可請小孩一起協助衣物、被單的清潔。

第二種是鬧鈴治療，可在孩子身上配戴特殊裝置，偵測到尿液滴出，就會振動或鬧鈴方式叫醒沉睡中的小朋友，但這方式需家長及孩童的高度配合，不過長期治療下來尿床復發率很低。