每天緊盯電腦 30歲女看到「不明黑點」

2019-04-25 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名30歲女性患有中度近視，因每天緊盯電腦工作，最近發現右眼常看到不明黑點，一度以為是「電腦螢幕沒擦乾淨」後來用手揮也揮之不去，又懷疑罹患飛蚊症，直到就醫檢查，才確診她罹患了「視網膜格子狀病變」經接受光凝固雷射手術治療後，才不再為眼前的黑點擔憂。

亞洲大學附屬醫院兒童眼科主任崔永平指出，視網膜格子狀病變發生原因不明，可能與少數結締組織疾病有關，但因視網膜周圍組織變薄，進而可能造成視網膜裂孔，甚至更嚴重的視網膜剝離，若不積極處理，恐因視網膜剝離而導致失明。

他說，此病變平時不會有症狀，許多人罹病而不自知，但有些人會因不穩定的視網膜被玻璃體拉扯，而產生閃電、閃光的症狀，或視網膜裂孔造成出血而產生飛蚊症；萬一拖到視網膜裂孔或剝離，屆時將更難處理。

隨著目前學童近視發生年齡提前、課業壓力繁重、3C產品普及，使台灣年輕族群近視比例高居世界第一，視網膜格子狀病變儼然成為隱形的視力殺手。

崔永平說，罹患視網膜格子狀病變若沒有症狀或發生範圍不大，不一定要接受雷射手術治療，但若患者罹患飛蚊症，視線看到蜘蛛網或閃光閃電的症狀，或有家族視網膜剝離病史，便建議接受光凝固雷射治療，以保護脆弱的視網膜不遭受進一步的傷害。