推動AI智慧醫院 三總導入5G系統

2019-04-25 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



三軍總醫院為推動智慧醫療服務，朝向AI智慧醫院目標邁進，與財團法人工業技術研究院合作，以第五代行動通信系統(5G)大頻寬、大連結與低延遲性等技術優點，有效結合智慧醫療服務的應用，提供快速、完善的智慧醫療服務，包括提供遠距復健、手術會診、互動教學等服務。

三軍總醫院院長蔡建松表示，三總目前擁有各科別臨床醫學等專業醫療技術，目前在人工智慧應用上已導入心電圖AI自動判讀技術、胸部X光異常診斷、疾病分類輔助系統。盼藉由5G技術的導入應用於臨床醫療上，能再提升醫療品質，創造產學雙贏的局面。

工研院副院長張培仁表示，此次與三總進行跨領域合作，將著重於5G、VR／AR與醫療的結合，並透過5G網路進行遠距復健、手術會診與互動教學，可為民眾提供更便利智慧醫療的解決方案。

這項智慧醫療合作方案，第一階段將置重點於3項應用，包括低延遲遠距復健、手術室VR及AR的教學與互動、無線定位系統整合技術等，未來也將陸續開發傷口傷燙傷AI智慧辨識、智能視力保健服務、智慧化產後護理服務、傷口影像分析與快速復原決策支援服務及糖尿病運動照護及婦嬰看護服務等

三總指出，長照與居家照護是國家重大發展政策，因應未來人口老化趨勢，需將部分醫療服務由醫院延伸至民眾家中。利用5G大連結及低延遲的特性，以往在醫院才能提供的醫療服務能更深入居家環境即可取得。透過先進影像處理、低延遲寬頻傳輸，可讓患者在家即可進行復健活動，而醫院端可即時指導與監控復健狀況，也可以避免發生危險。

另針對偏鄉或離島醫療資源較為不足的地方，可運用5G大頻寬以及低延遲性的特性，導入VR虛擬實境及AR智能眼鏡擴增實境的技術，使離島外科醫師平時可遠距學習手術新知，緊急時可由本島醫師提供遠距醫療即時指導，不因地理位置受到限制，使病人能同步得到最好的醫療資源。