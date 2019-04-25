影／年輕壯男包皮反覆發炎 原來是糖尿病引起

2019-04-25 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名35歲男子包皮反覆發炎持續半年之久，且每次在性行為後發現包皮出現小裂傷，自行塗抹藥膏了事。沒想到最近發覺包皮口竟因為反覆結疤越變越狹窄，緊緊包覆龜頭而翻不開了，就醫後發現原來是因糖尿病引發的包皮炎。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，男子就醫檢查時，包皮外觀明顯紅腫，且有反覆撕裂傷，驗尿顯示有尿糖，證實禍根就是包皮過長加上糖尿病。

「因包皮炎就醫，而檢查出糖尿病的患者不在少數，」林儒廷說，包皮炎是男性常見困擾，門診觀察發現，反覆包皮炎的患者當中約有一成是糖尿病導致，不但紅腫更明顯，癒合時間也拖更久。也常見年輕男性因反覆包皮發炎，檢查才發現是糖尿病。

由糖尿病引起的皮包炎患者常見於30歲到40歲男性，這群人共同特點是包皮炎反覆發生，外觀體型肥胖，有糖尿病家族史，往往不知自己罹患糖尿病，再加上年紀輕、性生活頻繁，常在性愛後發現包皮裂傷、發炎。若不積極就醫治療，不但會反覆發炎使得包皮無法翻開、解尿困難等，也可能導致性伴侶私密處發炎。