大福彩又摃龜 4/27最後一期頭獎上看3.2億元

2019-04-25 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



昨天（4月24日）開獎的電腦型遊戲「大福彩」頭獎無人中獎，頭獎累積金額3億元累積至次期，台灣彩券公司今天宣布，本週六（4月27日）開獎的最後一期大福彩有機會銷售至6仟萬元，預估頭獎金額上修為上看3.2億元，為大福彩近一年內的最高頭獎。

如果當期頭獎仍無人中獎，在各獎項中獎注數符合理論值的情況下，民眾花100元買1注「大福彩」，只要對中3個號碼，就有機會獲得獎金3942元，獎金將會是原來的20倍左右。

台灣彩券公司表示，昨天開獎的大福彩銷售達3378萬元，買氣較一個月前的平均銷售1500萬元成長超過一倍，另外，觀察最近一週，以包牌方式購買大福彩的人數和金額亦較平時倍增，故預估本週六開獎的最後一期，銷售金額有機會達到6仟萬元。

依此銷售金額計算出的下期頭獎預估金額上修為3.2億元，另外，如當期頭獎無人中獎，3.2億元的頭獎獎金將分配給其他獎項，如各獎項中獎注數均符合理論值，其他獎項的單注獎金有機會增加為原來的20倍。

以中獎率最高的普獎來說，只要對中7個獎號中的任3碼，獎金將從原本的200元增加至3942元，等於是提高了20倍之多。

台灣彩券公司特別說明，以上所推估的獎金倍數是依照假設情形及理論中獎機率所做的試算，如當期頭獎被幸運兒中走，其他獎項的單注獎金將維持不變。如當期頭獎未開出，但部分獎項的實際中獎注數高於理論值，也會影響分配給其他獎項的金額。